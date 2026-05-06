CAPCOM revela un dato clave de Resident Evil Requiem y confirma lo que muchos jugadores sospechaban sobre su cámara

Por Dan Villalobos el 06 de mayo de 2026

La elección entre primera y tercera persona marcó la experiencia de los fans, pero una opción dominó claramente.

La discusión sobre cuál es la mejor perspectiva en los juegos de terror volvió con fuerza tras el lanzamiento de Resident Evil Requiem. Desde su estreno, muchos jugadores debatieron si la experiencia funciona mejor en primera o en tercera persona. Ahora, CAPCOM compartió datos oficiales que dejan clara la preferencia de la comunidad.

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La mayoría eligió la tercera persona con Leon

De acuerdo con información interna de CAPCOM, cerca de 90% de los jugadores optó por jugar las secciones de acción de Leon en tercera persona durante su primera partida. Esta cifra corresponde al primer mes tras el lanzamiento del juego.

El director Koshi Nakanishi explicó que la mayoría de los usuarios mantuvo las configuraciones predeterminadas. Este comportamiento coincide con datos obtenidos en demos presentadas en eventos. En pocas palabras, los jugadores rara vez cambiaron la cámara.

Esta preferencia tiene sentido. Leon S. Kennedy protagoniza momentos cargados de acción, donde la visibilidad y el control son clave. La tercera persona facilita reaccionar mejor ante enemigos y escenarios complejos.

La experiencia en primera persona dividió opiniones

El panorama cambia con Grace, quien protagoniza las secciones más enfocadas en el terror. Aquí, la experiencia en primera persona generó opiniones más divididas entre los jugadores.

Según los datos, 60% mantuvo la cámara en primera persona, mientras que 40% decidió cambiar a tercera persona. Esto demuestra que, aunque muchos aceptaron la propuesta original, una parte importante buscó una alternativa más cómoda.

El productor Masato Kumazawa señaló que esta división refleja cómo cada perspectiva afecta la sensación de miedo. La primera persona intensifica la inmersión, pero también puede resultar incómoda para algunos jugadores.

CAPCOM confirma una tendencia clara en la saga

Estos datos refuerzan una tendencia que la franquicia ha mostrado en los últimos años. Aunque la primera persona ganó terreno con entregas recientes, la tercera persona sigue siendo la favorita para muchos fans.

Resident Evil Requiem apostó por combinar ambos estilos, ofreciendo flexibilidad en su jugabilidad. Sin embargo, las cifras dejan claro que la nostalgia y la comodidad siguen pesando en la decisión final.

¿Prefieres jugar Resident Evil Requiem en tercera o primera persona? ¿Crees que la saga debería quedarse con una sola perspectiva o mantener ambas opciones? Cuéntanos en los comentarios.

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