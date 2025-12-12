Capcom sorprende en The Game Awards 2025 con el anuncio de un nuevo juego de Mega Man

The Game Awards 2025 llegó a su fin, pero en la enorme selección de anuncios hubo tanta variedad que los espectadores difícilmente se fueron sin presenciar algo de su agrado. De hecho, hubo algo para los fans veteranos de Capcom, pues se anunció un nuevo juego de Mega Man.

Cerca del final de la ceremonia, Geoff Keighley compartió el trailer que revelaba el próximo regreso de Mega Man con un título completamente nuevo: Mega Man: Dual Override.

Mega Man regresará con un juego completamente nuevo

Lo leíste bien, la desarrolladora japonesa apareció en el evento en múltiples ocasiones, pero la más importante fue para confirmar que tiene en desarrollo la 12.ª iteración de la saga Mega Man.

En el video de revelación, Capcom muestra un pasillo futurista con 12 pantallas que hacen referencia a cada uno de los títulos de la sagha principal para finalmente llegar a la puerta que saca a Mega Man de su hibernación.

Pero eso no es todo; aunque el título todavía está en desarrollo, Capcom se animó a compartir gameplay también y gracias a ello podemos ver que Mega Man: Dual Override será en 3D y de desplazamiento horizontal.

Pese a que Mega Man conserva su diseño clásico, al final se revela que su traje tendrá algunas modificaciones para la nueva aventura.

El nuevo juego de Mega Man llegará en 2027 (imagen: Capcom)

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Mega Man: Dual Override?

Las malas noticias, como te comentamos, son que Capcom aún sigue trabajando en Mega Man: Dual Override y todavía no tiene lista fecha de lanzamiento, pero anticipó que el juego llegará en algún momento de 2027 a prácticamente para todas las plataformas modernas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

Asimismo, Capcom invitó a los fans a estar al pendiente, pues compartirá más detalles en el futuro, mientras, te dejamos con el trailer de revelación.

¿Esperabas el regreso de Mega Man?, ¿qué te gustaría ver en el nuevo juego de la serie? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

