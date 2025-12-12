Resident Evil Requiem: Leon S. Kennedy entra en acción en el nuevo trailer del juego de Capcom; será un personaje jugable

Tal como se esperaba Resident Evil Requiem estuvo presente en The Game Awards 2025. Luego de la reciente filtración de la PlayStation Store, Capcom confirmó lo que todos los fanáticos esperaban: Leon S. Kennedy estará en la nueva entrega de la franquicia. Durante el evento, la compañía compartió un nuevo trailer del juego, donde revela al agente como el segundo personaje jugable de esta nueva y terrorífica aventura.

Leon S. Kennedy será un personaje jugable en Resident Evil Requiem

Luego de meses de especulación y muchos reportes de insiders, se confirmó que Leon S. Kennedy será parte de la historia del nuevo juego. De esta forma, Resident Evil Requiem genera mucha más emoción entre los amantes de la franquicia, pues el personaje es uno de los grandes íconos de la saga.

El protagonista de Resident Evil 4 acompañará a Grace Ashcroft en una peligrosa aventura por Raccoon City, lugar donde ambos han vivido una pesadilla. De hecho, Leon S. Kennedy entra en acción en el nuevo avance del juego que se presentó en The Game Awards 2025. Su compañera se encuentra en peligro luego de toparse con un personaje indeseable que tendrá un rol importante.

Leon S. Kennedy está de regreso

Resident Evil Requiem se ambientará aproximadamente 30 años después de que el gobierno desplegara la operación para destruir Raccoon City y contener el brote del Virus T. Desde esta perspectiva, Leon S. Kennedy es un agente mucho más experimentado, que ha enfrentado a poderosos enemigos a lo largo sus anteriores misiones.

El trailer revela que el héroe de muchos no ha perdido el toque. En el gameplay, presume sus habilidades de combate con diversas armas, incluyendo una en particular que emocionará a muchos jugadores. Abajo puedes ver el nuevo trailer de Resident Evil Requiem, que también introduce a uno de los villanos.

¿Por qué el juego tendrá a 2 protagonistas?

El dúo de héroes no es una fórmula nueva en la franquicia. Koshi Nakanishi, director de Resident Evil Requiem, prometió desde hace tiempo que el terror sería el pilar clave de esta entrega. A la vez, regresarían a elementos de gameplay que exploraron en anteriores entregas de la saga. Capcom explicó que Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft tendrán estilos de juego diferente, debido a sus claras diferencias y nivel de experiencia.

“Experimenta un terror de supervivencia estremecedor junto a la analista del FBI Grace Ashcroft y sumérgete en la acción trepidante con el legendario agente Leon S. Kennedy. Sus caminos y sus estilos de juego, distintos pero complementarios, se entrelazan en una experiencia emocional e impactante que te helará hasta los huesos”.

Resident Evil Requiem será uno de los primeros lanzamientos importantes del próximo año. Llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el 27 de febrero. La preventa del título ya empezó en todas las plataformas.

Busca todas las noticias relacionadas con The Game Awards 2025 en esta página.