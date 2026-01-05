Rumor: Chainsaw Man prepara su llegada a Fortnite con una colaboración que ya emociona a fans del anime y manga

El popular battle royale volvería a apostar por una franquicia japonesa de alto impacto, según un filtrador con historial acertado.

Fortnite se ha convertido en un punto de encuentro para franquicias de todo tipo, desde videojuegos hasta cine, series y anime. Cada temporada suma cruces inesperados que renuevan el interés del público. En esta ocasión, los rumores apuntan a una colaboración que muchos jugadores llevan años esperando.

La información proviene del mismo filtrador que anticipó correctamente la llegada de Bleach al juego. Ahora, esa fuente asegura que la siguiente franquicia en sumarse al fenómeno free-to-play será Chainsaw Man y la noticia ya circula con fuerza en redes sociales.

¿Cuándo iniciaría la prometedora colaboración?

De acuerdo con la filtración, la colaboración todavía no tiene fecha confirmada. Sin embargo, todo indica que podría concretarse en las próximas semanas. Esto coincide con la estrategia habitual de Fortnite, que suele sorprender sin demasiada anticipación.

Cabe mencionar que Chainsaw Man se ha consolidado como una de las series de manga y anime más populares de los últimos años. Su tono violento, personajes carismáticos y estética caótica la volvieron un fenómeno global. Fortnite parece el escenario ideal para capitalizar ese impacto cultural.

Aunque no se han detallado los contenidos del cruce, los fans ya especulan con skins de Denji, Power y Makima. También se habla de accesorios temáticos, gestos y quizá algún evento limitado. Fortnite suele aprovechar estas colaboraciones para ir más allá de lo cosmético.

El anime cada vez más relacionado con los videojuegos

Epic Games ha demostrado un interés constante por el anime dentro de su ecosistema. Series como Dragon Ball, Naruto, Attack on Titan y Bleach encontraron un nuevo público gracias al juego. Chainsaw Man encajaría de forma natural en ese catálogo.

La posible colaboración también llega en un momento clave para Fortnite. El título busca mantener su relevancia mediante contenido atractivo y franquicias reconocibles. Apostar por una serie tan popular refuerza esa estrategia de largo plazo.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno del rumor. Aun así, el historial del filtrador genera confianza entre la comunidad. Muchos jugadores ya esperan un anuncio oficial en cualquier momento.

¿Te gustaría ver a Denji empuñando su motosierra en la Isla? ¿Qué personajes de Chainsaw Man crees que encajan mejor en Fortnite? Cuéntanos en los comentarios.

