ChatGPT arruinó un matrimonio: oficiante de la boda usó IA para generar un discurso que incumple la ley

Herramientas como ChatGPT ya ganaron una gran aceptación entre el público, pues basta con hacer una pequeña pregunta o brindar instrucciones sencillas para obtener información de un tema, redactar textos completos y, por supuesto, escribir discursos para bodas y otros eventos; sin embargo, mucho del contenido generado puede incumplir la ley.

La inteligencia artificial llegó para cambiar múltiples aspectos de la sociedad y el mundo, una realidad que debemos aceptar tarde o temprano. Si bien los creadores pretenden facilitar las tareas de la vida cotidiana de muchas personas, estas herramientas aún despiertan miedo y preocupación debido al lento avance en materia de su legislación.

Aunque la tecnología ya demostró ser muy útil, está lejos de ser infalible y su aplicación también es objeto de críticas. Además, muchas organizaciones gubernamentales y compañías privadas anulan cualquier trabajo o actividad que se apoye en la IA.

En los Países Bajos, una pareja enamorada se topó con la pared después de que un juez exigiera la anulación de su feliz matrimonio. El causante de este problema fue el oficiante de la boda, quien, según los reportes, utilizó ChatGPT para escribir su discurso.

Un informe revela que los enamorados se casaron el 19 de abril de 2025 en la localidad de Zwolle, Holanda; sin embargo, el casamiento perdió validez el pasado 7 de enero de 2026, menos de un año después. Las autoridades intervinieron cuando se descubrió la aplicación de la IA en el discurso del evento.

El informe señala que la persona que ofició la ceremonia de boda utilizó un discurso generado por ChatGPT. El juez a cargo del caso consideró que, en realidad, la pareja no juró cumplir con sus deberes matrimoniales, tal como se exige en la legislación holandesa.

Quien ofició la ceremonia les preguntó a los novios si “se apoyarán, bromearán y abrazarán, incluso cuando la vida se ponga difícil”. Los enamorados respondieron que “sí”, a lo que la persona a cargo del evento dijo: “los declaro no sólo marido y mujer, sino sobre todo un equipo, una pareja loca, el amor del otro y su base de operaciones”.

En una declaración posterior, el tribunal enfatiza que entiende que el acta matrimonial era importante para el hombre y la mujer, pero sentenció que “no puede ignorar lo que dicta la ley”. Las autoridades pertinentes ordenaron la cancelación del casamiento del registro civil de la ciudad de Zwolle.

Se desconoce si la esposa y el marido, cuyos nombres jamás se revelaron para proteger su identidad, tienen la intención de volver a organizar una boda y contraer matrimonio, al menos ante la ley. En caso de que así sea, lo mejor será que contraten un oficiante que se aleje de ChatGPT y conduzca la ceremonia según lo que se lee en las normas del país.

Aunque este caso puede resultar curioso y hasta divertido, la realidad es que es uno de tantos que demuestran los problemas de la inteligencia artificial. En el terreno de los videojuegos, esta tecnología ya generó una burbuja económica que provocó escasez y alza de precios en el mercado de consumo de PC y consolas.

Además, medios de noticias presentaron una demanda contra OpenAI por infracción de la ley de derechos de autor. Algunos desarrolladores también recibieron críticas negativas por confirmar públicamente el uso de IA generativa en sus proyectos.

