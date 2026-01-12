El gaming cada vez más costoso: advierten subida de precio de fuentes de poder y disipadores

Un fabricante líder en China informó a sus clientes sobre un posible aumento para que aseguren su stock antes de que sea más caro

Jugar videojuegos se está volviendo cada vez más caro, en especial para quienes gustan hacerlo desde un hardware y están en busca de buen rendimiento. Es por todos sabido que la crisis de la RAM y las SSD provocada por la IA ya supone un reto presupuestal para el usuario final, pero el camino podría ser más difícil todavía. De acuerdo con un reporte, las siguientes partes en subir de precio podrían ser las fuentes de poder y los disipadores, ambos necesarios para el gaming en PC.

Lo que faltaba: las fuentes de poder podrían subir de precio

Armar una PC para videojuegos y otras tareas demandantes podría volverse un auténtico dolor de cabeza y poner en riesgo tu bolsillo. De acuerdo con un reporte de VideoCardz, las fuentes de poder y los disipadores están en la lista de los siguientes productos que verán un aumento de precio en las próximas semanas.

El sitio compartió un comunicado enviado por la compañía electrónica Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd en la que advierte a sus clientes sobre la subida en el costo.

La empresa señala el aumento de algunos materiales necesarios para la fabricación de estos productos. En específico, cita el encarecimiento del cobre, la plata y el estaño.

Como resultado de lo anterior, los productos finales tendrán que ajustar su precio. En el caso de las fuentes de poder, se estima un aumento de entre 6 al 10%. Por su parte, los disipadores podrían experimentar una subida de precio de entre 6 y 8%.

La compañía china pidió a sus clientes que revisen los pedidos que se realicen en este mes pues la actualización de precio tendría lugar pronto. Esto significa que el usuario final en busca de estas partes para su computadora o equipo dedicado las encontrarán más caras que el año pasado.

También los disipadores podrían dar la sorpresa con un aumento de precio

Consolas o PC, no importa, todo el hardware de videojuegos se volvió más costoso

Desde la perspectiva presupuestal, jugar videojuegos se volvió un pasatiempo muy caro. Nunca fue accesible, pero digamos que entraba dentro de los planes de entretenimiento de millones de usuarios a lo largo de décadas.

Actualmente, las consolas como PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y las PC para videojuegos experimentaron aumentos de precio por distintas razones. Primero, está la guerra arancelaria que inició Donald Trump, la cual puso un impuesto notable a todo aquello que se manufactura en China y otros mercados de Asia. Las consolas de Sony, Microsoft y Nintendo, así como gran parte de las partes para armar una PC, se fabrican en Asia.

Por si no fuera suficiente, en 2025 se registró un aumento dramático de precio de hasta 170% como resultado del ascenso de las herramientas IA. Las empresas del sector requieren con urgencia centros de datos y este tipo de memoria, junto con las SSD, se convirtieron en productos muy deseados. Se estima que OpenAI, empresa socia de Microsoft, tiene el 40% de toda la RAM que se fabrica en el mundo.

Esto generó un nuevo problema para los fabricantes de consolas y también para los usuarios finales que compran al menudeo. En ambos casos, los precios aumentaron y el gaming se hizo más caro.

