Clair Obscur: Expedition 33 ganó el GOTY en The Game Awards 2025; el RPG de Sandfall Interactive hace historia como el mejor juego del año

El título se llevó el mayor galardón y más premios en el evento de Geoff Keighley

The Game Awards 2025 concluyó y, con ello, llegó el momento más esperado de la noche: la elección del Juego del Año. Los últimos 12 meses nos sorprendieron con lanzamientos de muy alta calidad, pero sólo uno de ellos podía llevarse el GOTY en la importante gala de Geoff Keighley. Luego de arrasar en otras categorías, Clair Obscur: Expedition 33 se convirtió en el GOTY de 2025.

El RPG de Sandfall Interactive era el claro favorito para llevarse el mayor galardón del evento. El título se convirtió en una sensación entre los amantes del género y el efecto boca en boca hizo el resto. Clair Obscur: Expedition 33 destacó en cada uno de sus apartados, por lo que no es una sorpresa saber que fue reconocido en The Game Awards 2025.

¿Por qué Clair Obscur: Expedition 33 se llevó el GOTY en The Game Awards 2025?

Desde su lanzamiento a finales de abril, Clair Obscur: Expedition 33 se convirtió en uno de los candidatos más fuertes a GOTY. El RPG fue aclamado por los jugadores y la crítica, por lo que obtuvo una calificación de 91 en Metacritic.

Sandfall Interactive supo conquistar a la audiencia con cada detalle del título: su historia, personajes, mecánicas, banda sonora y su aspecto visual lo convirtieron en uno de los títulos obligados de 2025. Importantes figuras de la industria —como Phil Spencer y Todd Howard— también quedaron maravillados con la propuesta de Clair Obscur: Expedition 33 y lo eligieron como su GOTY.

El RPG fue uno de los mejores lanzamientos del año

Su excelente recepción se tradujo en muy buenas ventas para una nueva franquicia y el primer juego de un estudio debutante. El juego destacó por su dirección de arte, una narrativa madura y emotiva, así como por su sistema de combate que combina los turnos clásicos con elementos dinámicos.

Para octubre, Clair Obscur: Expedition 33 ya había vendido más de 5 millones de copias, cifra que demostró su alcance como uno de los grandes fenómenos del año. Cabe destacar que el RPG de Sandfall Interactive fue el mayor lanzamiento de terceros del año en Xbox Game Pass, servicio donde se estrenó como lanzamiento de día 1.

El título tuvo un total de 12 nominaciones en 10 categorías en The Game Awards 2025, y salió victorioso en varias de ellas. Durante el evento de Geoff Keighley, Clair Obscur: Expedition 33 ganó el GOTY. Gracias a esto, Sandfall Interactive se consolida como uno de los estudios emergentes más talentosos de la industria.

Clair Obscur: Expedition 33 es el GOTY de 2025

La historia de Sandfall Interactive y su proyecto de pasión

Clair Obscur: Expedition 33 nació como un proyecto de pasión. Guillaume Broche abandonó Ubisoft para hacer realidad una idea que llevaba bastante tiempo en su cabeza: un RPG por turnos con una gran profundidad narrativa. El desarrollador tomó influencias de Lost Odyssey, Super Mario RPG y The Legend of Dragoon para su proyecto, que inició en 2019 bajo el nombre We Lost.

En 2020 fundó Sandfall Interactive con la ayuda de Tom Guillermin y François Meurisse, desarrolladores que ayudaron a crear un RPG a la antigua, pero con el potencia de la tecnología moderna. Con un equipo de 30 desarrolladores, Sandfall empezó a diseñar un mundo de fantasía con influencias de la Belle Époque y el steampunk.

Sandfall Interactive, creadores del GOTY 2025

En declaraciones para CNC, los desarrolladores explicaron que el RPG también tiene una importante influencia cinematográfica. Películas como El Señor de los Anillos, Duna, La La Land y Battlestar Galactica moldearon parte del arte, el diseño y la narrativa del juego.

Guy Richards, director del programa ID@Xbox, destacó hace algunos días el talento del estudio y explicó que Clair Obscur: Expedition 33 llamó su atención desde que conoció el proyecto. Hizo lo necesario para impulsarlo, pues estaba claro que su potencial era enorme. El directivo tuvo la oportunidad de jugar versiones preliminares del RPG y, en poco tiempo, supo que sería un título muy popular.

El título pasará a la historia como uno de los mejores RPG de los últimos tiempos

¿Qué otros juegos compitieron por el GOTY?

A pesar de que Clair Obscur: Expedition 33 era el claro favorito para llevarse el GOTY, otros destacados títulos compitieron por el mayor galardón de The Game Awards 2025. Las grandes producciones estuvieron representadas por Death Stranding 2: On the Beach, el más reciente juego de Hideo Kojima.

Nintendo logró colarse a la terna de nominados con Nintendo Donkey Kong Bananza, uno de los exclusivos de Switch 2 más llamativos. Kingdom Come: Deliverance II brilló por su enorme calidad, por lo que también compitió por ser el Juego del Año. La escena independiente tuvo una fuerte presencia con Hollow Knight: Silksong y HADES II, los juegos de Team Cherry y Supergiant Games, respectivamente.

Los juegos que compitieron por el GOTY en TGA 2025

En esta página encontrarás toda nuestra cobertura de The Games Awards 2025 y sus anuncios más importantes.