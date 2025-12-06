Todd Howard revela su GOTY y defiende el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos

El creativo quedó fascinado con uno de los estrenos más importantes del año

Todd Howard, importante creativo de Bethesda, está muy ocupado con la campaña promocional de la temporada 2 de Fallout. En entrevistas recientes, el creativo aprovechó la emoción por el regreso de la serie para dar su opinión de otros temas importantes. El desarrollador habló con pasión sobre su juego favorito del año a pocos días de que se elija al GOTY en The Game Awards 2025.

También compartió su opinión sobre un tema que ha generado un fuerte debate en la industria: la inteligencia artificial y su uso en el desarrollo de videojuegos. Howard defendió el uso de la tecnología en la industria, siempre y cuando los estudios cumplan ciertas condiciones para que la inteligencia artificial sea una simple herramienta y no un sustituto de la creatividad humana.

Todd Howard de Bethesda revela su GOTY

El año estuvo repleto de juegos fabulosos que conquistaron a los creativos más importantes de la industria. Hace unos días, personalidades como Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, revelaron su juego favorito del año. Ahora, le tocó el turno a Todd Howard, quien ha impulsado los títulos de Bethesda durante varias décadas.

Para nadie es un secreto que Howard es una amante del RPG occidental, así que su elección para el GOTY probablemente sorprenda a muy pocos. Durante una charla con Eurogamer, el desarrollador reveló que Clair Obscur: Expedition 33 es “una pieza de arte” que lo conquistó de principio a fin. Por ello, el RPG de Sandfall Interactive es su GOTY 2025.

Clair Obscur: Expedition 33 es el GOTY de Todd Howard

El creativo de Bethesda aseguró que el juego es una experiencia única que destaca en todos sus apartados, por lo que no dudó al momento de elegirlo como el mejor juego de 2025. Por supuesto, Howard tiene otros títulos favoritos en su lista. Como mención honorífica, destacó lo increíbles que son Death Stranding 2 y Kingdom Come Deliverance 2.

“Expedition 33 es realmente único y sorprendente. Creo que Expedición 33 es una pieza de arte verdaderamente única en muchos sentidos”.

¿Bethesda usará inteligencia artificial para desarrollar sus juegos?

El uso de la inteligencia artificial en la industria aún es un tema controversial entre muchos jugadores y creativos. Hay quienes sostienen que la tecnología es un peligro, y que el ingenio humano es la única forma de crear videojuegos de valor. Sin embargo, importantes compañías del sector han apostado por la inteligencia artificial para mejorar sus procesos de producción, disminuir costos y más.

Todd Howard tiene una opinión clara sobre la tecnología y la defendió. Considera que es simplemente una herramienta que puede ayudar a la creación de juegos; sin embargo, aclaró que el factor clave para la industria siempre será la intención creativa de los humanos. Desde esta perspectiva, no está en contra de su uso, siempre y cuando sea un complemento.

El creativo de Bethesda no se opone al uso de la inteligencia artificial

“Lo veo como una herramienta. La intención creativa proviene, ante todo, de los artistas humanos. La vemos como una herramienta para ver si hay alguna manera de usarla para acelerar las iteraciones que hacemos nosotros mismos. No para generar cosas, sino para trabajar constantemente en nuestro conjunto de herramientas para construir nuestros mundos o verificar cosas. Creo que si vuelves 10 años atrás, a esa versión de Photoshop, no querrías volver a esa versión de Photoshop. Esa es nuestra opinión, pero queremos proteger el arte. La intención humana es lo que hace especial a nuestro trabajo”.

De esta forma, el creativo sugirió que Bethesda no le dará la espalda a la inteligencia artificial, pero conservará el enfoque de darle prioridad a lo humano.

