Clair Obscur: Expedition 33 ya ganó 291 premios GOTY: ¿cuáles son los Juegos del Año más premiados de la historia?

Pese a su enorme popularidad, el RPG de Sandfall Interactive está en la tercera posición del top

Clair Obscur: Expedition 33 fue el juego más popular de 2025. El RPG de Sandfall Interactive triunfó a lo grande en The Game Awards, donde recibió el premio a Juego del Año y otros galardones. El título también recibió una infinidad de distinciones en otros eventos de la industria y, actualmente, acumula 291 premios GOTY.

Es un logro enorme para el estudio francés, que compitió contra grandes producciones y algunos de los creativos más aclamados de los videojuegos. Gracias a su enorme éxito, Clair Obscur: Expedition 33 ya forma parte del top de los juegos con más premios GOTY en la historia; sin embargo, aún hay un par de títulos que lo superan en la lista.

Clair Obscur: Expedition 33 se consolida con 291 premios GOTY

Desde su lanzamiento, Clair Obscur: Expedition 33 se convirtió en el claro favorito para llevarse el GOTY en The Game Awards 2025. La sorpresa es que lo consiguió y, además, repitió la hazaña en múltiples eventos de la industria. Se convirtió en uno de los juegos más galardonados en el evento de Geoff Keighley y, por supuesto, de todo el año.

De esta forma, el RPG dejó atrás a otros importantes lanzamientos de 2025, como Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II y HADES II. Angie, usuario de resetera, contabilizó los premios que recibieron los juegos más destacados del año pasado. Gracias a esto, sabemos que Clair Obscur: Expedition 33 ha obtenido 291 distinciones GOTY.

El RPG ya es uno de los juegos con más premios GOTY en la historia

Con dicha cifra, Clair Obscur: Expedition 33 ya es uno de los juegos más premiados y uno de los títulos con más galardones GOTY de la industria. Para poner esto en perspectiva, el RPG sobrepasó el récord de Baldur’s Gate III, título de Larian Studio que acumuló 288 premios a Juego del Año.

Clair Obscur: Expedition 33 es ahora el tercer juego con más premios GOTY de la historia, así que también ya superó a The Witcher: Wild Hunt y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que tienen 281 y 264 premios GOTY, respectivamente. Sin embargo, hay 2 juegos que sobrepasan al RPG en el top.

¿Cuáles son los Juegos del Año con más premios en la historia?

La lista de juegos con más premios GOTY aún es dominada por ELDEN RING, juego de FromSoftware que hizo historia con cientos de galardones y millones de copias vendidas. El título es el líder con 435 premios GOTY, cifra que está bastante lejos de los 291 premios de Clair Obscur: Expedition 33 .

PlayStation está en el segundo lugar gracias a la popularidad y el enorme impacto mediático que tuvo The Last of Us: Part II. El juego de Naughty Dog registra 326 premios GOTY. Por debajo de The Witcher: Wild Hunt y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, hay otro título de PlayStation: God of War (2018) con 263 premios. Abajo está la lista de los juegos con más premios GOTY.

El RPG fue muy popular, pero aún hay juegos que lo superan en premios

ELDEN RING (FromSoftware) – 435

The Last of Us Part II (Naughty Dog) – 326

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive) – 291

Baldur’s Gate III (Larian Studios) – 288

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) – 281

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) – 264

God of War (2018) (Santa Monica Studio) – 263

The Last of Us (Naughty Dog) – 257

The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) – 229

Astro Bot (Team Asobi) – 196

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog) – 190

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) – 178

Grand Theft Auto V (Rockstar Games) – 163

Dragon Age: Inquisition (BioWare) – 139

Death Stranding (Kojima Productions) – 118

God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) – 118

Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) – 115

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) – 114

Overwatch (Blizzard Entertainment) – 114

Red Dead Redemption (Rockstar Games) – 111

Mass Effect 2 (BioWare) – 102

