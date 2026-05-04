Cocreador de Fallout cree que los jugadores y devs se dejan influenciar demasiado por creadores de contenido y streamers: “buscan que les digan cómo pensar sobre los videojuegos”

Tim Cain habló sobre cómo la industria ha cambiado en la era de las redes sociales

Los videojuegos evolucionaron a pasos agigantados hasta convertirse en una las industrias más rentables del entretenimiento. Por supuesto, la llegada de Internet, las redes sociales y los creadores de contenido cambiaron radicalmente su rumbo. Tim Cain, cocreador de Fallout, considera que no ha sido precisamente para bien, pues los jugadores y desarrolladores se dejan llevar demasiado por la opinión de los llamados influencers.

El creativo salió de su retiro para volver a crear videojuegos en Obsidian Entertainment. Al mismo tiempo, mantiene activo su canal de YouTube, donde habla de la actualidad de la industria. Recientemente, hizo una interesante reflexión de cómo los creadores de contenido y los streamers modificaron la forma en que los jugadores perciben su entretenimiento favorito.

Cain también cree que los desarrolladores se dejan influenciar demasiado por las tendencias de las redes sociales, así que han cambiado sus ambiciones creativas. Los pronósticos del creativo son poco alentadores, pues cree que el panorama podría empeorar en los próximos años.

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Un cambio de paradigma que redefinió los videojuegos

Tim Cain cree que, durante la última década, los videojuegos han evolucionado a la par de los creadores de contenido. Recordó cómo los youtubers de principios de 2010 no intentaban mostrar cómo jugar un título, sino sólo recomendarlo a su audiencia. Añadió que el trabajo de los periodistas era más completo que el de los creadores de contenido de aquellos años, pues mostraban el juego a profundidad y daban sus impresiones con una calificación.

Para el creativo, las cosas cambiaron cuando los influencers empezaron a simplemente recomendar juegos y mostrar sus mejores momentos, pero todo adaptado a la lógica de consumo de las redes sociales como TikTok, Instagram y más plataformas. El problema fue que las compañías no sólo apoyaron más a los creadores de contenido, sino que empezaron a pensar cuáles partes de sus juegos lucirían mejor en directos y redes sociales para impulsar su marketing.

“Los influencers hicieron algo diferente. Decían cosas como: ‘Aquí tienen un juego. Me encanta. Es para ustedes’, y luego mostraban los mejores momentos… Las editoras respondieron a esto enviando copias del juego tanto a influencers y canales online como a periodistas de videojuegos. “No sólo querías que explotara. Querías una gran explosión, que fuera bonita y ‘colorida’, y todas esas cosas, especialmente en un clip . Porque la gente lo verá en algún canal donde alguien esté hablando del juego, verán ese clip y entonces sí que querrán jugarlo (…) ¿Qué parte de nuestro juego sería buena para que los influencers la muestren en redes sociales como TikTok, Instagram, X y YouTube?”.

A Tim Cain le preocupa cómo las redes sociales moldearon la opinión de los jugadores sobre el gaming

Cain considera que este cambio de paradigma en la industria ha provocado que los jugadores no tengan una opinión real sobre el gaming. Desde su perspectiva, la comunidad ahora únicamente repite lo que escuchó de sus creadores de contenido favorito, por lo que hay una falta de criterio para hablar de forma crítica sobre el entretenimiento.

“Y ahora estamos en la década de 2020, y muchos jugadores ni siquiera buscan reseñas en influencers; buscan en ellos que les digan cómo pensar sobre los juegos . Así que la gente no se forma opiniones a partir del video online, sino que les imponen una opinión desde el canal online que están viendo”.

Tim Cain está preocupado por el futuro de la industria en la era de las redes sociales

El cocreador de Fallout considera que la popularidad de los creadores de contenido y streamers ha generado un problema de fondo en la industria: los jugadores no crean una opinión propia sobre su entretenimiento favorito. Cree que la comunidad se deja llevar demasiado por lo que ve en Internet y el resultado es una oleada de opiniones prácticamente iguales.

“Lo negativo de esto es que cada vez más gente parece estar renunciando a su propio juicio y dejándose influenciar por lo que ven en internet. Es como si dijeran: ‘No quiero pensar en ello, dime tú lo que debo pensar’. Y a veces lo veo en este canal, cuando recibo varios comentarios casi idénticos y me doy cuenta de que simplemente están citando a algún influencer”.

La reflexión del desarrollador ofrece un panorama sobre el futuro de la industria

Cain alertó sobre esta situación ya que también influye en la forma en que los desarrolladores crean videojuegos. Cree que algunos creativos ahora piensan en cómo hacer títulos para un público específico o para que sean del agrado de algún creador de contenido que los promocione. Le preocupa lo que pueda ocurrir en el futuro, pues el panorama podría empeorar, aunque tiene esperanzas de que la dinámica cambie en la próxima década

“Ahora tengo curiosidad porque estamos en 2026 y no tengo ni idea de cómo serán los años 2030. Me preocupa que vaya en una de 2 direcciones, porque el péndulo siempre oscila. O las cosas se van a controlar aún más en burbujas, lo que significa que la gente se aferrará a un solo influencer, o a un pequeño grupo de influencers, y todos sus pensamientos estarán guiados por estas personas. O tal vez la próxima generación se canse de eso. Se canse de todas las etiquetas y de encasillar las cosas”.

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