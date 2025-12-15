Cocreador de The Last of Us por fin revela por qué dejó Naughty Dog: Bruce Straley hace una dura crítica al estudio de PlayStation

Bruce Straley fue pieza clave en el éxito de The Last of Us y UNCHARTED, las franquicias más populares de Naughty Dog. Durante casi 2 décadas, el creativo trabajó en el estudio de PlayStation hasta convertirlo en uno de los equipos más talentosos de toda la industria. De forma inesperada, el creador abandonó la prestigiosa compañía en 2017, justo en uno de sus puntos más elevados de popularidad.

El desarrollador decidió emprender una aventura por su parte y fundar Wildflower Interactive. Recientemente, reveló su nuevo juego Coven of the Chicken Foot, que formó parte de The Game Awards 2025. Luego de años de silencio, Straley por fin compartió detalles sobre su salida de Naughty Dog y reveló por qué decidió abandonar el estudio de PlayStation. A la vez, hizo una crítica a su anterior casa, que ahora trabaja en Intergalactic: The Heretic Prophet.

¿Por qué Bruce Straley dejó Naughty Dog en uno de sus mejores momentos?

Bruce Straley era una leyenda dentro de Naughty Dog. Se encargó de dirigir juegos de la talla de UNCHARTED 2: Among Thieves y The Last of Us. Junto con Neil Druckmann, moldeó el universo postapocalíptico que sería testigo de la aventura de Ellie y Joel. Durante 18 años, el creativo impulsó el desarrollo del estudio a nuevas alturas y se convirtió en uno de los creativos más prestigiosos de la industria.

En 2017, Straley tomó una decidió que cambió tanto su futuro como el de Naughty Dog: renunció al estudio en busca de nuevos retos creativos. Durante una entrevista con Polygon, reveló detalles sobre su salida de la compañía y los motivos detrás de esta decisión que desconcertó a muchos en aquel entonces.

El creativo explicó que ya llevaba demasiado tiempo en el estudio de PlayStation. Con el paso de los años, no pudo evitar sentir la monotonía de trabajar en retos similares. Straley sintió la necesidad de encontrar nuevos desafíos, pues se sentía en un bucle. Fue entonces que pensó en la posibilidad de abandonar Naughty Dog, con la meta de crear algo totalmente diferente, y no unirse a otro estudio AAA para hacer más de lo mismo.

“Llevaba 18 años allí. Es mucho tiempo para cualquiera. Creo que jugué un papel fundamental en la construcción de esa marca y esos títulos, y tuve una experiencia increíble con esos equipos. Pero sentía que estaba respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. Estábamos en un paradigma de este estilo de juego, ¡y yo participé en su creación! Pero sentía que ya había estado en esta situación antes. Mi cerebro no soporta ese tipo de repetición. Necesito nuevos problemas que resolver, necesito nuevas salidas creativas. No digo que no hubiera oportunidades, pero a esa sensación hay que sumarle la idea de que estaba trabajando muchísimo en algo que no era mío”.

La decisión de emprender algo nuevo

Para Straley, era fundamental explorar nuevo retos creativos. Por supuesto, tuvo sus dudas al momento de dejar la compañía, pues no tenía claro cuál sería su siguiente paso. Únicamente sabía que no quería hacer más de lo mismo. En la entrevista, reconoció que disfrutó mucho trabajar en Naughty Dog.

“Cuando llegó el momento de pensar si quedarme en Naughty Dog o irme, pensé: ¿Adónde más puedo ir? Naughty Dog es literalmente la cumbre de un estilo de juego, y disfruté mucho creando y jugando ese estilo. No iba a ir a otro estudio AAA para crear un juego de disparos en primera persona o un juego de plataformas y puzles. Simplemente no sentía que fuera a ir a otro sitio”.

El desarrollador podía continuar en Naughty Dog, pero hubo algo que lo motivo a salir del estudio: trabajar en algo que fuera suyo y no de alguien más. Al final, Straley tomó el riesgo y fundó Wildflower Interactive, que actualmente tiene 16 desarrolladores. Esta decisión le ayudó a cumplir su sueño de trabajar con libertad creativa en algo propio.

“En realidad, todo se reduce a: ¿Quieres seguir trabajando para alguien más y esforzarte al máximo para crear una propiedad intelectual, personajes, cosas que puedan servir de base para una franquicia? Me pagaban muy bien allí, me valoraban, pero sentí que era el momento de dar el salto y probar suerte por mi cuenta. Sentí que era el momento de evolucionar mis conceptos y formar un nuevo equipo. Podría fracasar estrepitosamente, pero pensé que al menos era mi fracaso, basado en mi decisión”.

Bruce Straley hizo una crítica a Naughty Dog

Coven of the Chicken Foot será el primer juego de Bruce Straley desde UNCHARTED 4: A Thief’s End. Durante The Game Awards 2025, el creativo presentó el primer avance del título, que será protagonizado por una bruja que, para cumplir una importante promesa, pedirá ayuda a una extraña criatura del bosque.

El creativo se mostró emocionado por el lanzamiento de Coven of the Chicken Foot, pues sabe que será una prueba para su carrera. Cree que lo más importante es que los jugadores lo disfruten, y no tanto el impacto que pueda tener o no en su reputación como desarrollador. Al final, aventó una pedrada a Naughty Dog, pues afirmó que Coven of the Chicken Foot no requerirá una remasterización, en clara referencia a todos los relanzamientos de The Last of Us.

“¡Estoy muerto de miedo! Hay mucho en juego para mí. Llámalo ego, reputación, legado, lo que sea, pero el hecho de que cada día aparezcamos y haya algo nuevo que nos haga reír y te emocione, me muero de ganas de que la gente lo juegue. Es algo único que perdurará en el tiempo. No es algo que necesites remasterizar en los próximos 4 años porque la tecnología ya lo ha superado”.

