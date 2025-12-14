“Devalúa la marca de Disney”, internautas critican acuerdo millonario de IA con OpenAI

Disney es la compañía más importante de entretenimiento que forma acuerdo con la IA

Pese a que se mantiene como una tecnología algo controversial, la inteligencia artificial (IA) sigue abriéndose paso y cada vez son más las personas y compañías que la emplean. Las más grandes compañías son renuentes en cuanto al potencial que hay en que los fans usen sus franquicias con la IA, pero Disney ya no es una de ellas, pues acaba de formar una asociación con OpenAI.

Tal como lo lees, esta semana The Walt Disney Company pasó a ser una de las empresas que abrazan la IA tanto que permitirán que los fans usen sus licencias para crear videos con ayuda de Sora, una de las principales aplicaciones de video IA.

Disney invertirá fuertemente en la inteligencia artificial

Para dar el salto a la inteligencia artificial Disney se alió con una de las más avanzadas compañías en el rubro, OpenAI, conocida por ChatGPT y Sora.

El acuerdo de 3 años incluye una inversión de $1 MMDD en OpenAI con la garantía de poder adquirir más capital.

Disney también sacará provecho de este acuerdo, puesto que usará las API de OpenAI para crear nuevos productos, herramientas y experiencias para Disney+ y para que sus empleados aprovechen tecnologías como ChatGPT.

“Juntas, las empresas impulsarán la IA centrada en el ser humano, que respete las industrias creativas y amplíe las posibilidades de contar historias”, aseguraron ambas empresas.

Usuarios de Sora podrán usar cientos de personajes de Disney (imagen: Disney, OpenAI, LEVEL UP)

Usuarios podrán usar personajes de Disney, Marvel y más para crear videos de IA en Sora

Lo más llamativo para los usuarios es que gracias a este acuerdo tendrán el permiso para usar más de 200 personajes de las franquicias de Disney en la creación de videos con IA de Sora.

Las creaciones podrán ser seleccionadas para aparecer en la plataforma Disney+, lo cual comenzará a inicios de 2026.

Es importante mencionar que los usuarios no podrán usar las licencias de Disney con completa libertad, sino que habrá restricciones puestas por Disney y OpenAI que responderán al “uso responsable de la IA que protege la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores“.

“OpenAI y Disney han afirmado un compromiso compartido de mantener controles sólidos para prevenir la generación de contenido ilegal o dañino, respetar los derechos de los propietarios de contenido en relación con los resultados de los modelos y respetar los derechos de las personas a controlar adecuadamente el uso de su voz y su imagen”, añadieron las compañías.

Asimismo, se dejó claro que el acuerdo no incluye voz o apariencia de actores.

Ejemplo de imagen/video IA con franquicias de Disney hecho con Sora (imagen: OpenAI, Disney)

Fans dudan del acuerdo entre Disney y OpenAI

Este acuerdo llama la atención porque son múltiples las compañías que han fijado su postura en contra de la IA por usar su contenido, aparte de que Disney es una de las compañías que más protegían sus franquicias.

De hecho, Japón alzó la voz en contra de la IA para evitar el uso indebido del anime y el manga, pero a la vez dejó patente su intención de aprovechar la tecnología para combatir la piratería.

Con Sora 2, varias compañías se dejaron ver preocupadas por el uso de sus IP, pero OpenAI mencionó que podrían solicitar no aparecer en sus modelos.

Pese a los beneficios para los usuarios, muchos internautas no se dejaron ver entusiasmados por este acuerdo, sino sorprendidos por el movimiento para mal advirtiendo la clase de contenido que se generará a partir de la asociación a tal grado que uno indicó en reddit que la colaboración más bien “devalúa la marca Disney significativamente“.

“Estamos en la línea de tiempo más oscura”, expresó otro internauta.

“¿Luchaste con uñas y dientes durante décadas para mantener a Mickey aprisionado y luego haces esto por OpenAI? Esto me enoja mucho. Es como levantarle el dedo de en medio a los artistas”, comentó uno más.

Internautas criticaron acuerdo de Disney con OpenAI (imagen: Disney, OpenAI, LEVEL UP)

“La innovación tecnológica ha dado forma continuamente a la evolución del entretenimiento, trayendo consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo”, expresó por otro lado en el comunicado de prensa Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company. “El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria y, a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance de nuestra narración a través de la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras. Reunir las historias y personajes icónicos de Disney con la innovadora tecnología OpenAI pone la imaginación y la creatividad directamente en manos de los fanáticos de Disney de una manera que nunca antes habíamos visto, brindándoles formas más ricas y personales de conectarse con los personajes y las historias de Disney que aman”.

“Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficie a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a nuevas y amplias audiencias”, añadió por su parte Sam Altman, cofundador y líder de OpenAI.

¿Qué opinas de la asociación de OpenAI con Disney? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

