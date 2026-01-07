Conoce cuándo, dónde y a qué hora se estrena la temporada 3 de Jujutsu Kaisen

La espera terminó y el popular anime llega con mucho caos y combates clave.

Jujutsu Kaisen entra en una nueva etapa que cambia por completo el rumbo de su historia. Luego del impacto que dejó su más reciente película y el arco del Incidente de Shibuya, el anime regresa con episodios que elevan la tensión desde el primer minuto. La tercera temporada prepara su llegada con varias sorpresas para los fans.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

Esta nueva etapa ofrecerá una narrativa más oscura, caótica y ambiciosa. Los hechiceros enfrentarán un escenario descontrolado, donde las reglas del mundo cambian y sobrevivir se vuelve un reto constante.

Si quieres saber cuándo inicia, en dónde ver los primeros capítulos y saber a qué hora se estrenan, sigue leyendo para conocer todos los detalles.

El Juego del Sacrificio marca el rumbo de la historia

La temporada 3 adapta el arco conocido como The Culling Game, una de las partes más intensas del manga creado por Gege Akutami. La historia arranca con las consecuencias directas de la destrucción de Shibuya y con los practicantes de la hechicería en una situación límite. El equilibrio entre humanos y maldiciones se rompe por completo.

Yuji Itadori, junto a otros personajes clave, entra a un juego mortal que se extiende por varias colonias en Japón. Cada participante tiene un objetivo claro, ya sea buscar justicia, obtener poder o simplemente seguir con vida. El conflicto moral se vuelve central, ya que la línea entre héroes y villanos se vuelve cada vez más difusa.

Regresos esperados y enfrentamientos importantes

Además de Yuji, figuras como Satoru Gojo y Yuta Okkotsu vuelven a escena con papeles clave. Uno de los momentos más esperados es el choque directo entre Yuji y Yuta, un enfrentamiento cargado de tensión emocional y significado para la serie. Las alianzas cambian, las decisiones pesan más y cada combate deja consecuencias.

Crunchyroll compartió una sinopsis oficial que adelanta el alcance del conflicto: “Un velo cubre Shibuya, miles de civiles quedan atrapados y varias zonas del país se convierten en nidos de maldiciones. Todo forma parte de un plan mayor que da inicio al Juego del Sacrificio”.

Fecha de estreno, horario y dónde verla

Crunchyroll confirmó que la temporada 3 de Jujutsu Kaisen se estrena el jueves 8 de enero. El lanzamiento incluye un especial con 2 episodios consecutivos, con duración cercana a una hora. Los capítulos estarán disponibles desde las 11:00 AM, hora del centro de México.

La serie se podrá ver de forma exclusiva en Crunchyroll para América Latina. Las temporadas anteriores y la película también están disponibles con suscripción activa.

¿Cuánto cuesta tener una suscripción en Crunchyroll?

Si eres uno de los interesados en ver el catálogo de la plataforma, déjanos decirte que necesitas una suscripción al sitio para poder ver sus estrenos semanales en simulcast.

Estos son los precios de Crunchyroll en México:

Plan fan ($119 MX al mes): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón y para un dispositivo

($119 MX al mes): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón y para un dispositivo Plan Mega Fan ($149 MX al mes/$1,499 MX al año): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón, para 4 dispositivos al mismo tiempo y descargas de episodios en la app

¿Crees que el Juego del Sacrificio es el arco más intenso del anime?, ¿qué pelea esperas más en esta nueva temporada? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente