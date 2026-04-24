Conoce los juegos que podrás jugar gratis en PlayStation, Xbox, Nintendo y PC durante todo el fin de semana

Comienza un viernes más y, como es costumbre, llega el momento ideal para revisar los juegos gratuitos disponibles este fin de semana. No importa si juegas en consola o PC: siempre hay algo interesante para disfrutar.
El mes está avanzando a toda velocidad y las noticias sobre nuevos lanzamientos siguen llegando con fuerza. Si estás contando los días para esos estrenos, puedes hacer más llevadera la espera con varias propuestas gratuitas que ya están disponibles desde hoy y hasta el domingo 26 de abril.
PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)
- Lords of the Fallen ― Disponible hasta el 4 de mayo
- Tomb Raider I-III Remastered ― Disponible hasta el 4 de mayo
- Sword Art Online Fractured Daydream ― Disponible hasta el 4 de mayo
Free Play Days Xbox One / Xbox Series (Game Pass Ultimate, Premium y Essential)
- MLB The Show 26 ― Disponible hasta el 26 de abril
- Anno 117: Pax Romana ― Disponible hasta el 26 de abril
- The Survivalists ― Disponible hasta el 26 de abril
- Age of Mythology: Retold ― Disponible hasta el 26 de abril
Steam
- 8AM ― Disponible hasta el 27 de abril
- Nocturnal ― Disponible hasta el 26 de abril
- PICO PARK:Classic Edition ― Disponible de forma permanente
- Dillo’s Dilemma ― Disponible de forma permanente
- Cartoon Survivor ― Disponible de forma permanente
Epic Games Store
- DOOMBLADE ― Disponible hasta el 30 de abril a las 10:00 AM
Nintendo Switch/Switch2
- Pokémon XD: Gale of Darkness ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Fire Emblem: Path of Radiance ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Luigi’s Mansion ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- FORSAKEN 64 ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Chibi-Robo! ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
Como pudiste observar, hay varias opciones disponibles en tu consola o PC para todo tipo de jugador, así que solamente debes tomarte tu tiempo para iniciar un buen maratón con la entrega que más te interesa.
El fin de semana está iniciando de buena manera y será mejor que corras a jugar, todo ello mientras nosotros seguimos pendientes para informarte sobre cualquier otro juego que puedas probar sin gastar un solo peso.
