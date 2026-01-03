CORSAIR cancela órdenes de DRAM, les sube el precio y consumidores enfurecen

La compañía especializada en PC asegura que se trató de un error

Acabamos de comenzar un nuevo año y aunque se anticipan muchas cosas nuevas, un tema que seguirá relevante a nivel mundial es la inteligencia artificial (IA); de hecho, de manera indirecta está relacionada con una de las primeras controversias relacionadas con el PC Gaming que involucra a CORSAIR.

A través de su tienda en línea en pleno Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, CORSAIR abrió preórdenes de kits de memoria, precisamente unidades de Dominator Titanium RGB 48GB (2x24GB) DDR5 6400MT/s CL36 con la unidad de mantenimiento de existencias o SKU CMP48GX5M2B6400C36.

Cada una se vendía a cambio de $239.99 USD, un precio bueno si tomamos en cuenta la actual situación relacionada con estas tarjetas de memoria. Naturalmente, muchos consumidores no dudaron en apartar unidades, pero horas más tarde CORSAIR les frustró la compra.

CORSAIR hizo enojar a usuarios de PC

Compradores de estas unidades no tardaron en reportar en redes sociales y foros en línea que CORSAIR les había cancelado su orden, adjuntando evidencia de lo sucedido. Lo peor es que más tarde notaron que el precio de las mismas unidades había incrementado

Lo anterior causó mucha indignación, pues los internautas consideran que fue una mala práctica de la compañía, pues creen que lo que realmente se hizo fue reajustar el precio de acuerdo con el mercado pese a que los consumidores ya habían hecho la orden.

“Parece que voy a dejar de comprar sus productos de ahora en adelante”, comentó un usuario en reddit.

“Bien cul*ro. Una cosa es subir el precio. Pero cancelar pedidos ya hechos es ser bien pinche mam*n”, expresó otro.

¿Por qué CORSAIR canceló órdenes de DRAM?

CORSAIR no tardó en aparecer públicamente para hablar sobre lo sucedido y afirmar que se trató de un error, ya que su sistema colocó las unidades disponibles para preorden cuando no había inventario y ni siquiera aceptaba preórdenes para kits de DRAM.

“Como consecuencia, todas las órdenes de este artículo que se hicieron el 1 de enero se están cancelando y reembolsando en su totalidad de acuerdo con nuestros términos de venta”, explicó la compañía.

Originalmente, a raíz de la cancelación, CORSAIR envió un código de 15% de descuento que los afectados podrían aprovechar, pero la compañía mencionó que enviaría uno adicional para artículos DRAM específicamente.

“Lamentamos la confusión que este error causó y apreciamos su comprensión”, añadió CORSAIR en su mensaje a través de Twitter (X).

CORSAIR explicó por qué canceló preórdenes de DRAM, pero los consumidores siguen furiosos (imagen: CORSAIR: LEVEL UP)

CORSAIR aclaró malentendido en torno a polémica cancelación de compra y subida de precio de PC

Hay otros usuarios que señalaron que pasó algo similar con una orden de un usuario que compró una PC VENGEANCE a5100 en $3499.99 USD, que después le fue cancelada y al intentar comprarla de nuevo estaba en $4299.99.

En este caso, el servicio de atención al consumidor de la compañía a través de reddit aseguró que el sistema de detección de fraudes de la compañía lo consideró indebida, así que la canceló, y el aumento de precio se debió a que la oferta ya había terminado y regresó a la oferta habitual.

No obstante, es importante dejar claro que los encargados afirman que se pusieron en contacto con el consumidor afectado para enviarle un código que le permitiera comprar la unidad al precio original.

NOTICE: DRAM Cancellations – Webstore Pricing Error



On January 1, our webstore mistakenly listed an out-of-stock memory kit – DOMINATOR TITANIUM RGB 48GB (2x24GB) DDR5 6400MT/s CL36 (SKU: CMP48GX5M2B6400C36) at an incorrect price. Due to an internal systems error, the item… — CORSAIR (@CORSAIR) January 2, 2026

¿Qué opinas de la controversia con la que CORSAIR comenzó el año? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

