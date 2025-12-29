La siguiente generación de PlayStation y Xbox se retrasaría debido al aumento de precio de la RAM, advierte fuente confiable

El sector de la IA está acaparando el mercado de memorias y semiconductores

En años recientes, las generaciones de consolas están sufriendo y mucho. En el caso del PS5 y Xbox Series X|S, lidiaron con problemas que surgieron durante la pandemia. Escasez de semiconductores, líneas de fabricación y distribución a media o menor capacidad y recientemente inflación y aranceles. El panorama no luce alentador para la siguiente generación pues se reporta que podría tardar más de la cuenta en llegar. ¿La razón? La inesperada crisis de las RAM provocada por el sector de la inteligencia artificial.

Las necesidades de las IA están afectando a los fabricantes de consolas

El PS6 y Xbox Magnus no solo serían más caros, también tardarían en llegar

De acuerdo con información de Tom Henderson, periodista de Insider-Gaming, la siguiente generación de consolas enfrenta un nuevo problema que podría traducirse en un retraso.

Hasta el momento, y aunque no hay fecha oficial, se piensa que tanto el PS6 como el Xbox Magnus llegarán al mercado en algún momento de 2027. Sin embargo, esto podría cambiar por una razón importante.

Según el reporte, fuentes señalan que en los altos niveles directivos de PlayStation y Xbox hay preocupación por la constante alza en los precios de la RAM. El fenómeno seguirá durante 2026, advierten especialistas, por lo que sectores específicos como el de las consolas enfrentan dificultades para asegurar piezas en volumen suficiente para una producción a gran escala y a precio competitivo.

Actualmente, el precio de la RAM y la escasez que se provocó por el súbito ascenso de las IA representa un problema para las consolas actuales. Tanto Sony como Microsoft tienen que lidiar con la producción de PS5 y Xbox Series X|S considerando un costo mayor en este tipo de pieza, algo que no se reducirá en el corto o mediano plazo.

Asimismo, el reporte advierte que los planes de lanzamiento del PS6 y Xbox Magnus podrían moverse hacia 2028 o incluso más allá. Aunque el financiamiento es una opción a considerar, se dice que ni Sony ni Microsoft están dispuestos a hacerlo por grandes cifras, por lo que prefieren esperar y que el mercado se regule.

La RAM se ha vuelto una pieza muy cara para distintos sectores y hasta para el usuario final

La crisis de la RAM provocada por la IA tiene en tensión absoluta a los fabricantes de consolas

El ascenso de las IA provocó un aumento repentino en la compra de unidades RAM y DRAM para la operación de centros de datos. Recientemente, se reveló que la iniciativa Stargate de OpenAI fue aprobada. Se trata de una infraestructura IA sin precedente con valor de $500 MMDD con sede en Estados Unidos.

Esto significa que la empresa socia de Microsoft aseguró que 40% de toda la producción de RAM a nivel mundial será solo para ellos. El resto se tiene que dividir entre el mismo sector de la IA y un porcentaje todavía menor entre otro tipo de negocios, como el de las consolas y PC de uso personal.

Ante este panorama, las compañías se tienen que adaptar. Los productores de laptops optaron por ofrecer equipos con 8 GB de RAM para mantener precios estables en el mercado.

Micron cerró su marca Crucial y decidió finalizar la venta de RAM a usuarios finales. La empresa ahora surtirá exclusivamente a negocios de IA pues su demanda es enorme y, por ende, su potencial de negocio.

Recientemente, se reveló una caída en el precio de las acciones de Nintendo pues las expectativas sobre Switch 2 no son tan positivas al considerar la crisis de este tipo de memoria.

