Creían que sería la reencarnación de Sleeping Dogs y GTA IV, pero Samson debutó con bajas calificaciones en Metacritic

El juego de mundo abierto y temática criminal de los creadores de Just Cause tiene muchos problemas

Desde que irrumpió en la industria en 2001 con GTA III, la franquicia de Rockstar Games se convirtió en un éxito a emular por parte de algunos estudios. El concepto de mundo abierto y temática criminal han resultado en varios videojuegos con resultados diversos. Algunos lo han hecho bien (sin alcanzar al referente) y otros muy mal. Sin embargo, 25 años después todavía se apuesta por ese tipo de juego y el intento más reciente es Samson de Liquid Swords.

El título AA, que maneja un concepto inspirado en GTA y en uno de sus mejores clones, Sleeping Dogs, no tuvo buen lanzamiento y a unas horas de su debut se habla más de sus problemas.

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Samson no tuvo buen debut y este es su promedio actual en Metacritic

Samson debuta con bajas calificaciones en Metacritic. ¿Cuáles son sus problemas?

El juego de mundo abierto y temática criminal de Liquid Swords, Samson, debutó hoy en PC y las calificaciones no han sido positivas hasta el ahora. Se trata de un proyecto desarrollado por Christofer Sundberg y creativos que fueron parte de la franquicia de Avalanche, Just Cause.

En el momento de redactar esta nota, Samson tiene un promedio de 53 en Metacritic. Aunque es un AA de costo accesible, $24.99 dólares, su concepto y temática hacen inevitable las comparaciones con los grandes exponentes del género y queda mal parado.

La crítica y aquellos que usuarios que ya lo jugaron, señalan problemas como la presencia de bugs y la urgencia de parches de actualización. Asimismo, mencionan detalles con el control y lo necesaria que es una actualización para mejorar la respuesta y la jugabilidad. Cabe señalar que Samson está en planes para una versión de consolas.

Samson: A Tyndalston Story | Reviews



Price at $24.99. 10 – 15 hours of gameplay, lots of bugs, game needs more patches. Controller input issues. Hopefully all the bugs will be ironed out before the console release.



• The Outerhaven – 82/100

• Destructoid – 60/100

• ACG: Wait… pic.twitter.com/VEtwPwMshT — Idle Sloth (@IdleSloth84_) April 8, 2026

Samson is not very good. pic.twitter.com/H6LtDYrWQP — Shirrako (@ShirrakoGaming) April 8, 2026

¿El proyecto de Liquid Swords tuvo problemas de desarrollo?

Actualmente, se debe ser muy cuidadoso con las referencias al tratar de promocionar un juego, en especial cuando se trata de una nueva IP y es un trabajo original.

Hace unos días, en la previa al lanzamiento de Samson, se publicaron entrevistas con el fundador del estudio, Christofer Sundberg, quien señaló la importancia de tener otras opciones más allá de Grand Theft Auto.

Tras los primeros avances y conforme se acercaba la fecha de estreno, la comunidad consideró al proyecto como un “GTA de bajo presupuesto”. Esto no es precisamente una connotación negativa, sino el reconocimiento de la escala AA del proyecto que también se evidencia con su bajo costo.

Sin embargo, la idea de que el líder de Liquid Swords considere su título como una opción para quienes ya se cansaron de la franquicia de Rockstar Games o para quienes esperan GTA VI juega en contra.

Por otra parte, usuarios recordaron que el año pasado, el estudio anunció despidos. La dirección señaló en ese entonces la necesidad de prescindir de parte de su fuerza laboral para seguir con el trabajo y lanzar su videojuego.

Al parecer, este evento provocó problemas en el desarrollo de Samson que hoy son evidentes con su debut accidentado. Por otra parte, comienzan las comparaciones con otro proyecto fallido: MindsEye.

El “GTA futurista” podría encontrarse con el “GTA de bajo presupuesto”. Ambos títulos tratando de aprovechar el retraso de GTA VI y los meses que hay antes de su lanzamiento. Sin embargo, los resultados no son los esperados.

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