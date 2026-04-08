La PlayStation Network y Store podrían renovarse desde cero: tendrían soporte multiplataforma y chat directo entre usuarios de consolas, PC y móviles

La nueva generación de gaming de Sony tendría un concepto novedoso y en pro de la integración

La experiencia de usuario de PlayStation podría cambiar con la llegada de la nueva generación. Sony prepara modificaciones para su plataforma de videojuegos y hace unos días se anunció el fin de la marca PlayStation Network y sus iniciales PSN. Esta semana, surgió nueva información que indica una renovación completa del entorno digital que incluye la PlayStation Store. No se limita a lo visual y a la gestión de contenido, también aplicaría en la experiencia multiplataforma para consolas, PC y móviles.

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Vacante de Sony insinúa la renovación total de PlayStation Network y Store

De acuerdo con un reporte de Phrasemaker, Sony publicó recientemente una vacante que da detalles sobre un cambio importante para la PlayStation Store.

Según los detalles, se trata de una renovación completa de la plataforma digital de PlayStation y su tienda. Un trabajo desde cero que incluye la reconstrucción de la arquitectura del servidor y la implementación de funciones multiplataforma.

Al respecto, la vacante de ingeniero para servidores menciona que una de sus tareas será “construir una nueva arquitectura de servidor sin límites como los existentes”. Asimismo, especifica que se trata de un proyecto “en consideración”. No sería inmediato y es probable que la compañía japonesa trabaje con miras hacia la era de PS6 y el periodo intergeneracional que habría con PS5.

Aunque la descripción de la vacante se enfoca en lo técnico, muestra el interés de Sony por construir una plataforma digital sin barreras. Se rumora que una de las prioridades de la compañía, ahora que 60% de su negocio es el entretenimiento, es la integración de la experiencia de usuario. Desde esa perspectiva, se buscaría la accesibilidad y la navegación sencilla para disfrutar el catálogo con el que cuenta actualmente, incluyendo videojuegos.

La experiencia digital en PlayStation podría cambiar para siempre en la nueva generación

¿La experiencia en la nueva generación de Sony considerará a los usuarios de PC?

En las últimas semanas surgieron rumores de fuentes confiables sobre un cambio en la oferta de PlayStation para PC. Según la información, los AAA tradicionales para un solo jugador serán exclusivos de PS5 y PS6, no así los juegos como servicio.

No se trata de que la marca japonesa se retire completamente del entorno de computadoras, solo haría cambios en pro de sus consolas y el contenido exclusivo. En ese sentido, los títulos multijugador en línea y una que otra excepción de PlayStation Studios llegarían a PC y es ahí donde entra en juego la nueva plataforma.

La vacante menciona que se construirá un entorno multiplataforma con opciones de comunicación vía chat de voz entre usuarios de consolas, PC y móviles:

“Actualmente impulsamos el avance de las capacidades de comunicación que conecten a jugadores de todo el mundo, así como el desarrollo de nuevas funciones (funcionalidad de chat de voz) para despliegues multiplataforma (consola, PC, móvil)”.

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