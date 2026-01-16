Crimson Desert podría llegar a Nintendo Switch 2 y un rumor reciente vuelve a encender la conversación

Un conocido entrevistador del medio gaming asegura que la ambiciosa aventura de mundo abierto de Pearl Abyss está en camino a la consola de Nintendo.

El ecosistema de Nintendo Switch 2 sigue atrayendo rumores importantes. Esta vez, el foco está en un proyecto ambicioso. Se trata de Crimson Desert, el esperado juego de mundo abierto de Pearl Abyss. Una declaración reciente volvió a encender las especulaciones entre la comunidad.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

El comentario vino de Kiwi Talkz, un entrevistador conocido dentro de la industria. Durante una charla reciente, aseguró que Crimson Desert llegará a Nintendo Switch 2. Aunque no existe confirmación oficial, la afirmación tuvo eco inmediato. El historial de filtraciones previas hace que el rumor suene menos descabellado.

Un rumor que no surge de la nada

Esta no es la primera vez que el nombre de Nintendo Switch 2 se relaciona con Crimson Desert. Hace algunos meses, GameStop publicó una ficha del juego para la consola. Poco después, esa página fue retirada sin explicación oficial. El movimiento levantó sospechas y dejó muchas preguntas abiertas.

En su momento, Pearl Abyss guardó silencio sobre el tema. Hasta ahora, el estudio sólo ha confirmado versiones para otras plataformas. Sin embargo, la aparición temprana en una tienda importante dejó la puerta abierta. La declaración de Kiwi Talkz parece reforzar esa posibilidad.

¿Qué es Crimson Desert y por qué importa tanto?

Crimson Desert es una aventura de mundo abierto ambientada en el continente de Pywel. El juego apuesta por exploración libre, combates intensos y una narrativa cargada de conflictos. Cada región promete peligros constantes y encuentros impredecibles.

Visualmente, el título ha sido descrito como técnicamente impresionante. Por eso, muchos dudan sobre su llegada a una consola híbrida. Sin embargo, Nintendo Switch 2 ya ha demostrado músculo técnico suficiente. Eso vuelve más creíble una adaptación bien optimizada.

Nintendo Switch 2 y su creciente apoyo third-party

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch 2 ha recibido un flujo constante de juegos third-party. Estudios grandes y medianos han mostrado interés en la plataforma. La posible llegada de Crimson Desert encajaría con esa tendencia.

Para Nintendo, sumar un RPG de mundo abierto de este tamaño sería un golpe fuerte. Para Pearl Abyss, significaría ampliar su alcance a una base de usuarios enorme. Todo apunta a que el anuncio oficial podría ser cuestión de tiempo.

¿Te gustaría jugar Crimson Desert en Nintendo Switch 2?, ¿Crees que la consola puede mover sin problemas un mundo abierto tan ambicioso? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente