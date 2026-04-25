“Cualquiera que pase 4 horas jugando, es débil”: fans critican al director de la película de Call of Duty por menospreciar los videojuegos hace años

Luego de hacer historia en la industria de los videojuegos, Call of Duty por fin dará el salto a la pantalla grande. La película de Paramount llegará a mediados de 2028, bajo la dirección de Peter Berg, creativo que está en medio de una polémica. Los fanáticos de la franquicia descubrieron que Berg no es precisamente un fanático de los videojuegos. De hecho, los criticó de forma contundente hace varios años.

Gracias al fervor que hay por la adaptación live-action, resurgió una interesante entrevista de 2013, en la que Berg califica a los videojuegos como una pérdida de tiempo. En varias ocasiones, recalca que las personas que le dedican mucho tiempo a este pasatiempo son patéticas. Como era de esperarse, los jugadores no están nada contentos con sus declaraciones y creen que no es el correcto para dirigir la película de Call of Duty.

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Director de la película de Call of Duty criticó a los videojuegos hace años

Peter Berg, quien es conocido por su trabajo en Patriots Day y The Kingdom, será el encargado de adaptar Call of Duty a la pantalla grande. Hay muchas expectativas por el proyecto, pues será la primera vez que la saga de Activision llegará a los cines. Además, la cinta tendrá un guion de Taylor Sheridan, creador de la popular serie Yellowstone.

Los fanáticos de la saga están sedientos por conocer más detalles de la producción, así que se dieron a la tarea de investigar a fondo a sus principales creativos. Para sorpresa de todos, un jugador descubrió una entrevista donde Berg desprecia los videojuegos. A finales de 2013, el creativo tuvo una charla con Esquire para hablar de sus nuevos proyectos y otros temas relevantes.

En una parte de la conversación, el cineasta fue reconocido como “defensor público de la masculinidad estadounidense” y fue cuestionado sobre su opinión sobre los videojuegos de guerra. Los criticó de forma severa y aseguró que sólo es aceptable que los militares pasen un buen rato con Call of Duty. También lamentó que niños tengan acceso a juegos bélicos.

“Patético. Patético. Valentía de teclado. No lo soporto. A las únicas personas a las que les doy una especie de pase libre con Call of Duty es a los militares. Están allá afuera cumpliendo su servicio; si se aburren y quieren entretenerse, bueno, podría entenderlo. ¿Pero los niños? De ninguna manera”.

Taylor Sheridan y Peter Berg llevarán la acción de Call of Duty al cine

Posteriormente, el entrevistador le preguntó a Berg si los militares pasan mucho tiempo en los videojuegos. El también actor aseguró que conoce a varios miembros de las fuerzas armadas y que algunos sí juegan; sin embargo, mantiene su postura sobre el hobby, pues cree que es una pérdida de tiempo.

“Algunos sí. Pero les digo que me parece patético. Creo que cualquiera que se queda sentado jugando videojuegos durante 4 horas… es débil. Sal afuera, haz algo”.

Jugadores reaccionaron a las declaraciones del cineasta

LunarRepubl1c, usuario de reddit, compartió el fragmento de la entrevista con otros fans de Call of Duty. Añadió que no es la primera vez que Peter Berg trabajará con la franquicia, pues también dirigió comerciales de varias de sus entregas. Considera que Paramount lo eligió por su familiaridad con la IP y su experiencia en el cine bélico.

El jugador le dio a Berg su voto de confianza, pues cree que su opinión sobre los videojuegos pudo haber cambiado durante la última década. Sin embargo, otros fanáticos de Call of Duty no estuvieron de acuerdo y criticaron al cineasta. Algunos afirmaron que Activision y Paramount se equivocaron al darle las riendas del proyecto, pues creen que es un creativo muy arrogante.

“¿Por qué escoger a alguien que odia los videojuegos para hacer una película sobre un videojuego?”. “Genial, no veo la hora de que la película no tenga absolutamente nada que ver con los juegos”.

La adaptación live-action se estrenará en 2028

Otros jugadores simplemente afirmaron que los tiempos cambian y, seguramente, Berg tiene una opinión completamente diferente sobre los videojuegos. Parte de la comunidad también bromeó al respecto con comentarios sarcásticos. Debido a la repercusión de sus declaraciones, es posible que el cineasta aclare el asunto en el futuro.

“La verdad, estoy completamente de acuerdo. Jugar 4 horas seguidas es de lo más débil. Si yo estuviera en Mob of the Dead, fácil jugaría 8 o 9”. “Ah, por fin alguien que lo entiende. Una sesión de 10 horas de caos con zombis siempre es una buena forma de pasar la tarde”.

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