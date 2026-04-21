Desarrolladores de MindsEye demandan a Build a Rocket Boy: acusan al estudio del infame juego de espiarlos y vigilarlos con software

El panorama se complica aún más para MindsEye y Build a Rocket Boy. Luego de un desastroso lanzamiento, acusaciones de boicot, múltiples despidos y declaraciones dignas de una telenovela, el estudio se enfrenta a un demanda de sus propios desarrolladores. ¿La razón? Los jefes de la compañía instalaron software en los dispositivos de los empleados para vigilarlos sin su consentimiento.

Los trabajadores, con el respaldo del sindicato Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), presentaron una nueva demanda esta semana. Argumentan que las acciones de Build a Rocket Boy son poco éticas y atentan contra su libertad. Consideran que la compañía los espió y violó tanto su dignidad como su confianza.

La compañía, que creó el peor juego de 2025, podría enfrentarse a serias consecuencias, pues el objetivo del sindicato es que importantes organizaciones revisen el caso y las peticiones de los desarrolladores.

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Desarrolladores de MindsEye arremeten contra Build a Rocket Boy en nueva demanda

Mark Gerhard, codirector ejecutivo de Build a Rocket Boy, está en la mira de los desarrolladores y el sindicato. En una reunión interna que se filtró, el directivo acusa a la agencia Ritual Network de sabotear el desarrollo y el lanzamiento de MindsEye. La cuestión es que también reveló algo alarmante: la compañía instaló el software Teramind en los dispositivos que los desarrolladores usan en su trabajo.

Build a Rocket Boy usó dicha herramienta sin el consentimiento de los creativos para vigilarlos en todo momento, al parecer para descartar cualquier tipo de boicot interno. Por ello, más de 40 trabajadores se unieron en una demanda colectiva contra el estudio. Consideran que los directivos de Build a Rocket Boy los espiaron y vulneraron su privacidad.

En la demanda se aclara que la compañía desinstaló el software luego de recibir múltiples quejas. Sin embargo, se le acusa de no satisfacer “las demás demandas de transparencia y rendición de cuentas de los trabajadores afectados”, pues se negó a explicar qué tipo de datos recopilaron con Teramind y cómo se utilizaron.

Los problemas para Build a Rocket Boy continúan

IWGB asegura que el uso del software “viola tanto las leyes de protección de datos como la dignidad básica de los trabajadores”, pues su funcionamiento excede “el ámbito legítimo de supervisión de la productividad laboral o de protección de la seguridad de la empresa al grabar a personas en sus hogares sin su consentimiento”.

La organización a favor de los trabajadores presentará el caso ante el Servicio de Asesoramiento, Conciliación y Arbitraje del Reino Unido y la Oficina del Comisionado de Información, con el objetivo de que la compañía y algunos de sus directivos reciban sanciones.

El estudio enfrenta otra demanda por maltrato y crunch

Build a Rocket Boy tiene otros asuntos legales por resolver. En octubre del año pasado, 93 miembros del estudio se unieron para demandar a los directivos por maltrato sistemático y explotación laboral durante el desarrollo de MindsEye. Los trabajadores presentaron la demanda luego de que la compañía despidiera entre 250 y 300 empleados tras el fracaso del título.

IWGB y los afectados argumentaron que el mal estado de MindsEye se debe únicamente a las malas decisiones de los directivos. De acuerdo con testimonios, el título se creó en un ambiente tóxico y hostil de trabajo, pues hubo faltas de respeto y “niveles insoportables de horas extras”.

También acusaron a Leslie Benzies y Mark Gerhard de convertir el proceso de despidos en otra pesadilla para los empleados. Los afectados explicaron que el proceso fue “deficiente” y que causó “confusión y angustia en todo el personal”. Build a Rocket Boy no ha abandonado el desarrollo de MindsEye; sin embargo, está claro que tiene otros asuntos realmente importantes por resolver.

Todo lo relacionado con MindsEye es un auténtico desastre

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