Deshacen al equipo de The First Berserker: Khazan por pobres ventas pese a ser uno de los mejores soulslike de 2025

La aventura de Neople llegó a su fin y se reporta que Nexon los asignó a nuevas tareas por separado

Emprender con una nueva franquicia, incluso al seguir tendencias exitosas, no es garantía de éxito. Lamentablemente, en años recientes la industria de los videojuegos es más sensible a los fracasos comerciales y si esto sucede es muy probable que el estudio cierre. Tal es el caso de Neople, los creadores de uno de los mejores soulslike de 2025, The First Berserker: Khazan, pues su aventura llegó a su fin y reportan que Nexon ordenó la separación del equipo. Esto significa que no habrá continuidad para la naciente franquicia.

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Las bajas ventas arruinaron The First Berserker: Khazan

Nexon cierra el estudio de The First Berserker: Khazan tras fracaso comercial

El éxito de los juegos de FromSoftware fue tal que generó una tendencia en el gaming. Los soulslike se convirtieron en años recientes en una apuesta segura, cuando menos, y en otros casos en una fórmula que da buenos resultados.

La comunidad ya acabó de mil maneras ELDEN RING, el juego más reciente del estudio japonés, y es de esperarse que busquen otras opciones sobre esa misma línea. Justo ahí es donde entran propuestas diversas y en 2025 uno de los juegos con mejores calificaciones fue The First Berserker: Khazan.

De hecho, su presentación previa generó algo de hype, pero al parecer no fue suficiente. De acuerdo con un reporte del medio surcoreano Yonhap News, Nexon deshizo al equipo de desarrollo de este título, Neople, luego de que se confirmaran las bajas ventas que tuvo desde su lanzamiento en marzo del año pasado.

No hay una cifra confirmada, pero al parecer las ventas fueron tan pobres que la compañía tomó la decisión de separar al equipo y, por ende, marcar el final de una nueva franquicia.

Según el reporte, Nexon informó que el proyecto de Neople está en “fase de finalización”. No se mencionan despidos, pero sí la reasignación de los desarrolladores hacia otros proyectos que son prioritarios para la empresa.

Un buen juego que no cumplió con los estándares comerciales

Irónicamente, el caso de The First Berserker: Khazan ejemplifica lo que sucede en la industria de los videojuegos en este momento. Se reveló que el pasado 31 de marzo, el director general de Nexon, Junghun Lee, elogió el título ante inversionistas.

El año pasado, la misma compañía reconoció que el juego no cumplió con las expectativas de ventas iniciales, pero aseguró que sus resultados eran sólidos pensando a futuro. El mañana no existirá más pues en cuestión de días, se pasó del elogio al cierre.

En cuestión de datos, el registro de SteamDB muestra que The First Berserker: Khazan tuvo un máximo de 32,929 usuarios en Steam. Sin embargo, los meses siguientes a su debut fueron a la baja y actualmente el juego cuenta con 641 jugadores. La cifra está por debajo de lo que logran monstruos como ELDEN RING y recientemente Nioh 3, por mencionar juegos en esa misma línea.

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