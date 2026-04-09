Xbox Game Pass podría lanzar un nuevo plan con una de las mayores ofertas de entretenimiento para los jugadores

Hace unos días se reveló el nombre clave TRITON y ahora aparece un segundo registro que iría más allá del gaming

La llegada de Asha Sharma a la dirección de Microsoft Gaming cimbró a Xbox. En cuestión de semanas, hay nuevos planes en marcha y la ejecutiva quiere que la marca recupere posiciones en la industria cuanto antes. En años recientes, uno de sus mejores productos es Xbox Game Pass, pero el aumento de precio desagradó a los usuarios y las críticas no han cesado desde entonces.

Reportes recientes señalan que la jefa del negocio de videojuegos de Microsoft tiene interés en diversificar la oferta del servicio y esto resultaría en nuevos planes más accesibles. Asimismo, se pensaría en complacer a distintos tipos de público. Hace unos días se reveló un nombre clave: TRITON, que estaría relacionada con una nueva oferta de gaming. Hoy, surgió una nueva pista que indica la apuesta por ir más allá de los videojuegos.

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Xbox Game Pass: nombre clave Duet. ¿Será la esperada unión entre el servicio de videojuegos y Netflix?

De acuerdo con un reporte de Windows Central, el responsable de la cuenta de X “red // Better xCloud”, encontró una nueva pista en el código de Xbox Game Pass.

En esta ocasión, se trata de un registro con nombre clave DUET, el cual sigue la secuencia del registro anterior, TRITON. Ambos anticipan nuevas ofertas de contenido en el servicio de gaming de Microsoft.

Para entender de que se trata, hay que mencionar el contexto. Asha Sharma quiere que Xbox Game Pass se fortalezca como pilar de la actual y próxima generación de Microsoft Gaming. Sin embargo, sabe que no lo logrará con la actual oferta y el aumento de precio que tuvo lugar el año pasado.

Según reportes, la ejecutiva quiere poner el mercado nuevos planes que se sumen a los existentes: Essential, Premium y Ultimate. En el caso de TRITON, se señala que podría incluir todo el catálogo de Xbox Game Studios. No tendría juegos de terceros, solo la oferta first-party de Xbox.

Ahora bien, en el caso de DUET, el código revela que este plan incluiría los juegos de TRITON, pero habría algo más. El reporte menciona que podría tratarse del esperado plan que incluye la suscripción a Netflix. Hasta ahora, se ha especulado con la cercanía entre Microsoft y la plataforma de streaming para una colaboración, pero no se especifica si se trata de la oferta de Netflix Games o de todo el contenido que ofrece, cine, TV, eventos en vivo y videojuegos.

Games in the TRITON program will be included in the DUET subscription



My guess: DUET subscription = Xbox Studio games + Netflixhttps://t.co/9jQe6DTTD2 https://t.co/E7nEWtupdA pic.twitter.com/IyKvaBBOxR — red // Better xCloud (@redphx) April 9, 2026

¿5 planes para el servicio de videojuegos de Microsoft?

Hasta el momento, no hay nada oficial y Xbox Game Pass solo cuenta con los 3 niveles mencionados. Fuentes confiables señalan que es de gran interés para Asha Sharma ofrecer nuevos planes y conquistar al público que dejó el servicio cuando aumentó de precio, así como invitar a nuevos usuarios.

La siguiente generación de Microsoft busca llevar su ecosistema a de videojuegos hacia el siguiente nivel y parte de ello podría ser una variante que involucre videojuegos y entretenimiento vía streaming.

Según los reportes, los planes que resultaría de los nombres clave TRITON y DUET serían más accesibles que la variante Ultimate, así que los jugadores podrían animarse a desembolsar cierta cantidad cada mes a cambio de una oferta que les resulte atractiva. No dejamos atrás los recientes informes financieros de Microsoft que confirman la caída dramática de ingresos en su sector servicios de videojuegos, mismo que se mantuvo a flote por muchos años gracias al precio accesible que tuvo Xbox Game Pass.

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