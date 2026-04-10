Doki Doki Literature Club sufre censura y es eliminado de la Google Play Store por su “representación de temas delicados”

La popular e inquietante novela visual de Serenity Forge y Dan Salvato llegó a los dispositivos móviles de Android en 2025

Doki Doki Literature Club! es uno de los fenómenos más recordados de la última década en el terreno del gaming. Esta novela visual parece un inocente simulador de citas con personajes de anime, pero a la mitad da un giro que, en su lanzamiento original en 2017, sorprendió y aterrorizó a miles de jugadores.

Muchos fanáticos se emocionaron cuando este título desarrollado por Dan Salvato llegó a dispositivos Android a través de la Google Play Store. El lanzamiento del port tuvo lugar a finales del año pasado, pero la tienda finalmente lo eliminó aproximadamente 5 meses después de su estreno.

El publisher Serenity Forge se pronuunció sobre el tema en un comunicado oficial y prometió que ya trabaja para encontrar una solución que permita que la novela visual regrese a la plataforma.

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Doki Doki Literature Club desaparece de la Google Play Store

El título original debutó en 2017, y desde entonces ha dado el salto a Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. El pasado 10 de diciembre de 2025, se lanzó un port para iOS y Android bajo un modelo free-to-play, lo que significa que los jugadores pueden descargarlo sin costo. También se puso a disposición la Edición Plus! con un precio de $10 USD.

Todo parecía normal, pero los jugadores descubrieron que Doki Doki Literature Club! desapareció de la Google Play Store sin explicación aparente a principios de esta semana. Serenity Forge y Dan Salvato abordaron esta situación y confirmaron que, en efecto, la novela visual se retiró de la plataforma.

Mediante un comunicado, los responsables del proyecto afirmaron que Google decidió eliminar el juego de la tienda digital bajo el argumento de que el contenido rompe sus Términos de Servicio al representar temas delicados.

Dan Salvato, creador de la franquicia, confirmó que el juego se eliminó de la tienda de Google

Sin entrar en detalles para evitar spoilers, Doki Doki Literature Club! es famoso por dar un volantazo de 180° a la mitad de la campaña y presentar una historia de terror que aborda temas complejos de salud mental. Ese giro inesperado es lo que hizo que la aventura de Sayori, Yuri, Natsuki y Monika resonara con los fanáticos.

“DDLC es ampliamente reconocido por retratar la salud mental de una manera que conecta profundamente con jugadores de todo el mundo, ayudándolos a sentirse escuchados, comprendidos y menos solos en su camino”, comentó el desarrollador Dan Salvato.

Se desconoce por qué Google consideró que Doki Doki Literature Club! infringe las normas, y es un misterio aún grande por qué decidió removerlo 5 meses después del lanzamiento. Debido a que la eliminación fue repentina, los jugadores acusaron a la compañía de censura.

La novela visual podría regresar a la tienda digital

Obviamente, la comunidad reaccionó decepcionada y lamentó que el videojuego narrativo desapareciera sin previo aviso de la tienda digital de Google. Tras la polémica, Dan Salvato y el equipo de Serenity Forge recordaron que DDLC aún está disponible en una amplia gama de plataformas, como consolas y PC.

Además, aún es posible descargar Doki Doki Literature Club! en dispositivos móviles a través de la App Store de Apple. Los responsables de la franquicia prometen que hacen todo lo posible para encontrar una manera de que la novela visual regrese a la Google Play Store.

De igual forma, el creador de la serie y el editor buscan posibles métodos alternativos para distribuir el título en Android. “Hemos visto mucho cariño y entusiasmo por parte de los apasionados usuarios durante estos últimos meses. Muchas gracias a la comunidad por expresar su amor y apoyo a lo largo de los años”, concluye el comunicado.

Serenity Forge quiere que Doki Doki Literature Club! regrese a la Google Play Store, pero también está abierto a buscar otras alternativas

Pero cuéntanos, ¿crees que es censura que Google haya eliminado el juego de su tienda? Déjanos leerte en los comentarios.

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