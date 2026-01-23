¿Dónde se desarrollarán los eventos de la secuela de Stellar Blade? SHIFT UP revela primeros detalles del juego

Se espera que el nuevo juego de consolas de la compañía debute en 2027

Dado el gran éxito que tuvo Stellar Blade, era natural que la franquicia se expandiera con más iteraciones. SHIFT UP podrá estar lejos de los reflectores este año, pero los fans ya pueden darse una idea de adonde los llevará la nueva aventura del estudio surcoreano.

Aunque SHIFT UP ya anunció y ya está trabajando en la secuela, no había compartido información relacionada con la producción más allá de un posible año de lanzamiento. Si bien ese año no es 2026, la compañía surcoreana no quiere dejar a los fans sin nada que hablar, así que les ofreció la primera pista sobre la nueva aventura postapocalíptica.

¿Dónde se llevarán a cabo los eventos de Stellar Blade 2?

La pista viene de parte de la mismísima SHIFT UP, ya que a través de su cuenta en Twitter (X) publicó una ilustración en la que se una ciudad abandonada y muy descuidada por el paso del tiempo.

Lo que llama la atención es que se acompañó la imagen con un mensaje indicando que acababa de terminar una búsqueda de locaciones para su siguiente proyecto, la secuela de Stellar Blade a juzgar por una etiqueta al lado de #ElMundoCambia.

El material era “confidencial” y al parecer la compañía lo reveló por accidente, pues, a juzgar por una publicación posterior, la imagen que compartiría sería una de la vida real en la que está inspirada la ilustración postapocalíptica. No obstante, no se descarta la posibilidad de que haya sido a propósito.

Secuela de Stellar Blade podría ambientarse en China (imagen: SHIFT UP)

En cuanto a la ilustración, los jugadores rápidamente identificaron que se trataba de una fotografía de edificios de China, ya que entre ellos está el Edificio Kuixing.

Así pues, la secuela de Stellar Blade bien podría desarrollarse en una versión inspirada en Chongqing, la también conocida como Ciudad 8D de China, título que recibió por lo excéntrica que resulta su peculiar infraestructura vertical y paisajes surrealistas. Incluso hay un tren que pasa a través de un edificio y un camión “estrellado” en otro decenas de metros sobre el suelo.

Con todo, hay razones suficientes para que esta ciudad sirva de escenario para la nueva aventura de EVE que, como era de esperarse, continuaría con la temática postapocalíptica vista en el primer juego.

Los eventos del juego original se llevan a cabo en una Tierra postapocalíptica; aunque nunca se especifica la locación del juego en términos geográficos de nuestra eralos fans creen que se llevan a cabo en Australia.

Si bien SHIFT UP con este material muestra interés y consideración de esta ciudad China, es importante recordar que nada está decidido y las ideas del proceso de desarrollo podrían no aparecer en la versión final del juego.

Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

