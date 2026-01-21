Donkey Kong Country Returns HD recibe una gran actualización gratuita con sorpresa para los fans

Nintendo suele guardar ases bajo la manga, y esta vez decidió consentir a los fans del gorila más famoso. Sin previo aviso, llegó una actualización que cambia la forma de jugar. Donkey Kong Country Returns HD recibe una gran actualización gratuita con una sorpresa para los fans, todo ello para que se sienta fresco gracias a contenido gratuito que amplía opciones, velocidad y funciones sociales.
La versión 1.1.0 actualiza Donkey Kong Country Returns HD en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El mayor atractivo es la llegada de un personaje muy querido, junto con un nuevo modo pensado para dominar cada nivel.
Dixie Kong por fin entra en acción
La gran novedad es la incorporación de Dixie Kong como personaje jugable. Su icónica coleta no es sólo estética, ya que cambia por completo la forma de saltar. Esto abre nuevas rutas y estrategias en cada escenario.
En modo individual, ahora puedes elegir si el compañero que sale del barril es Diddy o Dixie. Esto permite adaptar el estilo de juego según el reto del nivel. En cooperativo local, el segundo jugador también puede alternar entre ambos personajes desde el mapa. Este cambio hace que revisitar los mundos sea más divertido, incluso para quienes ya dominaron el juego. Dixie aporta un ritmo distinto y más control en el aire.
Aquí puedes ver el trailer:
Turbo Attack pone a prueba tu velocidad
La actualización agrega el modo Turbo Attack, enfocado en completar niveles a gran velocidad. Este modo aparece después de superar un curso por primera vez, junto al Time Attack.
El objetivo es claro: terminar dentro del tiempo límite para obtener una medalla turbo. Es una opción ideal para jugadores que buscan retos extra y dominar cada sección del escenario. Cabe mencionar que este modo le da nueva vida al juego, especialmente para quienes disfrutan perfeccionar tiempos y movimientos.
Mejoras técnicas exclusivas de Nintendo Switch 2
En Nintendo Switch 2, la actualización va más allá del contenido jugable. El título ahora está optimizado para la pantalla de la consola y televisores de alta resolución. La mejora visual es evidente, aunque Nintendo no detalló cifras específicas.
Los tiempos de carga son más rápidos, lo que hace la experiencia más fluida. Además, se suma compatibilidad con GameShare en modo local, facilitando partidas entre usuarios cercanos.
Como extra general, el juego ahora incluye idioma portugués de Brasil y ajustes menores de calidad de imagen. Todo apunta a una versión más pulida y completa.
¿Volverás a recorrer la isla usando a Dixie Kong? ¿El modo Turbo Attack te parece un buen incentivo para rejugar cada nivel? Cuéntanos en los comentarios.
