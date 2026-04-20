Nuevo trailer de Dragon Ball Super: Beerus muestra las mejoras en el anime de Akira Toriyama; fans piden un importante cambio para el estreno: “no más censura”

La nueva versión de la serie animada tendrá una representación más fiel del manga original

Este fin de semana estuvo lleno de buenas noticias para los fans de Dragon Ball. Además de conocer el futuro de la franquicia en los videojuegos, pudimos darle un nuevo vistazo a Dragon Ball Super: Beerus, la versión mejora del popular y divisivo anime de Akira Toriyama. La serie animada volverá con un enfoque renovado y más apegado al manga original.

En el más reciente trailer, Toei Animation presumió algunas de las mejoras que se harán a Dragon Ball Super, producción que tendrá mejores animaciones y cambios radicales en algunas de sus escenas. Esto le dará un tono más maduro y, en ocasiones, hasta sombrío a la aventura de Goku, lo que sin duda sorprenderá a más de un fan que no ha leído el manga.

La comunidad ha recibido de buena forma los cambios generales al anime; sin embargo, algunos fanáticos consideran que Dragon Ball Super: Beerus aún puede mejorar en otros apartados. De hecho, hay una petición recurrente en las redes sociales por parte de quienes creen que el anime tendrá censura.

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¿Qué mejoras tendrá y cuándo debutará Dragon Ball Super: Beerus?

Dragon Ball Super: Beerus conservará la esencia del anime original, pero tendrá cambios para ser más fiel a la obra de Akira Toriyama. La producción respetará la historia y el diseño de personajes del aclamado artista, y los complementará con nuevas escenas sacadas directamente del manga.

Además, habrá un trabajo de redibujado para mejorar algunas de las escenas que no le hacen justicia al material original. La serie también tendrá una narrativa reconstruida, por lo que se esperan ajustes mínimos para hacerla más dinámica y darle una mayor cohesión. Dragon Ball Super: Beerus promete ser un anime más inmersivo gracias a su “expresión visual vanguardista”, que aprovechará técnicas modernas para deslumbrar a los fans.

El más reciente trailer muestra parte del trabajo de redibujado, así que es posible ver escenas con nuevas animaciones. Los fans notaron que algunas partes del anime cambiaron radicalmente de tono, así que algunos momentos de la aventura de Goku tendrán más dramatismo y un aspecto más apegado al estilo característico de Toriyama.

Dragon Ball Super: Beerus mejorará algunas escenas del anime original

El nuevo avance revela que Dragon Ball Super: Beerus abarcará más allá de los hechos que se desprenden de la Batalla de los Dioses. Al final del trailer, aparece la silueta de uno de los villanos más icónicos de la saga: Freezer. Así que veremos a Goku en su revancha contra el también conocido Emperador del Mal.

La versión mejorada del anime aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial. Sabemos que empezará a transmitirse en Japón en algún momento del otoño de este año. Es casi un hecho que, poco después, iniciarán sus emisiones a nivel internacional. Abajo está el nuevo trailer del anime:

¿El nuevo anime tendrá censura?

El avance generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos de la franquicia. Hay quienes están emocionados por la llegada de Dragon Ball Super: Beerus, pues les entusiasma disfrutar una versión del anime más apegada al manga. Por otro lado, hay quienes prefieren esperar la llegada del arco de Moro, que ya fue confirmado.

La mayor parte de la comunidad está satisfecha con lo visto hasta ahora de Dragon Ball Super: Beerus, pero también hay fanáticos inconformes. Algunos de ellos le hicieron una petición especial a Toei Animation: no censurar la nueva versión del anime. Muchos extrañan Dragon Ball y Dragon Ball Z por su tono más visceral y, en ocasiones, sangriento.

Los fans criticaron Dragon Ball Super por suavizar estos aspectos de la franquicia y, por ejemplo, eliminar la sangre. Algunos fans lo consideran censura, así que le pidieron a Toei Animation que el remake incluya sangre o, al menos, elementos que lo acerquen a producciones anteriores de la saga.

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