Dragon Ball Xenoverse 2 sabe que tiene tantos DLC que puede ser abrumador: devs comparten una gráfica para explicar el contenido descargable

En casi 10 años, el videojuego de Bandai Namco y Dimps recibió más de 20 paquetes con nuevos personajes y otras novedades

A pesar de acercarse a su 10.° aniversario, Dragon Ball Xenoverse 2 permanece como uno de los juegos más populares de la franquicia. A lo largo de los años, mantuvo el interés de la comunidad gracias al lanzamiento constante de nuevo contenido descargable; sin embargo, seguirle la pista a todo el DLC puede ser… complicado.

Los desarrolladores reconocieron este problema y ofrecieron una sencilla solución. En un intento de explicar cómo funcionan los paquetes adicionales, compartieron un complejo diagrama de flujo que permite observar de forma gráfica lo que ofrece el material que llegó después del lanzamiento oficial.

Video relacionado: Del peor al mejor – Videojuegos de Dragon Ball

Dragon Ball Xenoverse 2 tiene mucho DLC

Esa semana, la cuenta oficial de la franquicia en redes sociales compartió una publicación que presenta un breve video que muestra todo el contenido descargable lanzado hasta la fecha. Se trata de una dinámica en la que los fanáticos deben pausar en el momento correcto para encontrar su DLC “ideal”.

El post remarcó un hecho innegable: Dragon Ball Xenoverse 2 tiene demasiados paquetes adicionales, que incluyen nuevos personajes, transformaciones inéditas, campañas narrativas y mucho más. Por supuesto, para los nuevos fanáticos puede resultar complicado entender en qué consiste cada uno.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 has a massive selection of DLC, and choosing the right one can be overwhelming.



Every option leads to a fight… but which one are you really ready to pick?#DBXV2 pic.twitter.com/rY7f9McP2I — Dragon Ball Games (@dragonballgames) January 21, 2026

En un intento de responder las dudas de la comunidad y dar mayor claridad sobre el asunto, Bandai Namco publicó un diagrama de flujo bastante confuso que pretende ayudar a los jugadores a encontrar el DLC que “mejor se adapte a sus estilos de juego”. La gráfica explica en términos generales el tipo de experiencia que ofrece cada paquete.

Si bien se trata de una iniciativa interesante, lo cierto es que aún puede ser difícil seguirle la pista a todo el contenido descargable de Dragon Ball Xenoverse 2. Una persona en la sección de comentarios lo dice muy claro: “¿no es más fácil tomarlos todo en orden cronológico?”

A casi 10 años de su lanzamiento, el título desarrollado por Dimps y QLOC ya le dio la bienvenida a más de 20 paquetes de contenido extra, y se espera que aún reciba nuevas actualizaciones en los próximos meses.

Los desarrolladores de Dragon Ball Xenoverse 2 intentaron explicar el DLC del juego con un complejo diagrama de flujo

Dragon Ball Xenoverse 3 podría anunciarse pronto

No resulta extraño que Bandai consienta a los fanáticos de Dragon Ball Xenoverse 2 con parches regulares. En 2023, la compañía confirmó que el título de lucha con elementos de rol superó las 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, y es probable que esa cifra haya aumentado en los últimos años.

Y por supuesto, es factible que el DLC generara ingresos importantes para la compañía a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Se espera que el paquete número 21, que presentará el episodio 4 de la Future Saga, debute próximamente. Por ahora, se desconoce qué le depara el destino a la franquicia después del lanzamiento de dicho contenido.

Es importante señalar que el 25 de enero de 2026 se llevará a cabo un evento especial dedicado a la obra creada por Akira Toriyama. Durante la convención se compartirán noticias relacionadas con nuevos proyectos, incluido el anuncio de un videojuego inédito. Los fans especulan que se trata de Dragon Ball Xenoverse 3. Saldremos de dudas muy pronto.

Los fans esperan que Dragon Ball Xenoverse 3 se anuncie durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri de este 25 de enero

Pero cuéntanos, ¿crees que el DLC del juego resulta muy abrumador? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball Xenoverse 2.

Video relacionado: Un tributo gamer a Akira Toriyama

Fuente