Dragon Quest celebra su aniversario número 40 con un nuevo logo y promete anuncios importantes durante 2026

Square Enix inicia la cuenta regresiva de una de sus franquicias más queridas y adelanta sorpresas para los fans durante todo el próximo año.

Pocas series en la historia del videojuego pueden presumir una conexión tan profunda con varias generaciones como Dragon Quest. Desde su debut en Japón, la saga se convirtió en un pilar del RPG. Ahora, ese legado se prepara para celebrar un momento muy especial que apunta a un año cargado de anuncios.

Square Enix reveló de forma oficial el logo del aniversario número 40 de Dragon Quest. La imagen mantiene el espíritu clásico de la franquicia, con un diseño limpio, elegante y cargado de nostalgia. Lo mejor es que el anuncio marca el arranque formal de las celebraciones planeadas para 2026.

El nuevo emblema conmemorativo reúne elementos visuales reconocibles para los fans veteranos. Colores brillantes, tipografía amigable y un estilo que remite directamente a la identidad histórica de la serie. Es un recordatorio visual de todo el camino recorrido desde su primer lanzamiento.

Aquí lo puedes ver:

Un aniversario que promete sorpresas durante todo el año

Square Enix acompañó la revelación del logo con un mensaje dirigido a la comunidad. La compañía confirmó que ya prepara múltiples anuncios y proyectos especiales para celebrar las 4 décadas de Dragon Quest. Aunque no ofreció detalles concretos, el tono apunta a un plan de celebraciones extendido.

“Por favor, esperen con entusiasmo diversos anuncios para celebrar el aniversario. Gracias por su continuo apoyo”, compartió la compañía. El mensaje fue breve, pero suficiente para encender la conversación entre los seguidores de la saga.

Históricamente, los aniversarios de Dragon Quest han venido acompañados de conciertos, mercancía especial, reediciones y anuncios de videojuegos. Por ello, muchos esperan que 2026 repita esa fórmula, pero con revelaciones de mayor peso.

Dragon Quest 12, la gran esperanza de los fans

Entre todas las expectativas, un nombre destaca con fuerza. Dragon Quest XII: The Flames of Fate sigue siendo uno de los proyectos más esperados por los fans del JRPG. Desde su anuncio inicial, la información ha sido limitada, lo que hace que este aniversario luzca como el momento ideal para mostrar avances.

Un trailer, nuevas imágenes o detalles sobre su propuesta serían suficientes para convertir cualquier evento conmemorativo en un momento histórico para la franquicia. El aniversario número 40 parece el escenario perfecto para ello.

Por ahora, Square Enix mantiene el misterio, pero el simple hecho de confirmar planes para 2026 ya alimenta el entusiasmo. Dragon Quest se prepara para celebrar su legado mirando hacia el futuro, con millones de jugadores atentos a cada movimiento.

¿Qué anuncio te gustaría ver durante el aniversario número 40 de Dragon Quest? ¿Crees que por fin veremos Dragon Quest 12 en acción? Cuéntanos en los comentarios.

