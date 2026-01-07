Dragon Quest VII Reimagined ya tiene demo disponible y tu progreso se guarda para el juego final

Square Enix libera una prueba gratuita en consolas y PC para que comiences esta aventura antes de su lanzamiento en febrero.

La espera para los fans de Dragon Quest ahora es más llevadera. Square Enix confirmó que el demo de Dragon Quest VII Reimagined ya se encuentra disponible en tiendas digitales de varias plataformas, permitiendo a los jugadores probar el juego sin costo previo a su estreno oficial.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

La prueba puede descargarse desde las tiendas de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch/Switch 2 y Steam. Además, incluye una función muy valorada, ya que todo el progreso obtenido en el demo se transferirá automáticamente al juego completo cuando se lance en febrero.

¿De qué trata Dragon Quest VII Reimagined?

Esta versión reimaginada revive una de las historias más queridas de la franquicia. La aventura comienza en la pacífica isla de Estard, donde vive un joven hijo de pescador que jamás ha conocido el mundo más allá de su hogar.

La calma se rompe cuando surge una pregunta clave. ¿Existe algo más allá de esa pequeña isla rodeada por el mar? Esa duda impulsa al protagonista y a sus amigos a explorar el Santuario de los Misterios, un lugar que cambiará su destino. Al adentrarse en el santuario, los personajes son enviados al pasado. Ahí descubren que varias tierras fueron selladas por una fuerza maligna que amenaza el equilibrio del mundo y su historia.

Desde ese momento, el jugador toma el control del destino de esas regiones. Cada misión y combate tiene un peso importante dentro de una narrativa que combina momentos alegres con situaciones más duras.

Una versión que promete bastante

Dragon Quest VII Reimagined apuesta por un nuevo estilo visual tipo diorama que da vida a escenarios clásicos. Este cambio le da una identidad fresca sin perder el encanto original de la serie.

Square Enix también ajustó varias mecánicas para mejorar el ritmo del juego. La historia avanza de forma más clara y el sistema de juego resulta más accesible para nuevos jugadores.

Para los fans veteranos, esta versión permite redescubrir una historia cargada de emociones y personajes memorables. Para quienes nunca han jugado Dragon Quest, este remake funciona como una excelente puerta de entrada a la saga.

El demo ofrece varias horas de contenido inicial, suficientes para conocer el mundo, el sistema de combate y el tono general de la aventura. Dragon Quest VII Reimagined llegará el 5 de febrero.

¿Vas a probar el demo antes del lanzamiento?, ¿crees que este remake es una buena forma de entrar a la saga? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente