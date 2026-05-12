eBay rechaza la oferta de compra por parte de GameStop: “su propuesta no es ni creíble ni atractiva”

El consejo de administración de eBay rechazó la oferta de compra por parte de GameStop. Luego de analizar el acuerdo potencial de $56 mil millones de dólares, el gigante del comercio electrónico desestimó la propuesta de Ryan Cohen, gerente ejecutivo de la cadena minorista de videojuegos.

Los asesores financieros y legales de eBay hicieron una revisión exhaustiva de la oferta y concluyeron que “no es ni creíble ni atractiva”. Paul S. Pressler, presidente del consejo de administración de eBay, publicó un comunicado para explicar sus motivos detrás de su decisión. Todo se resume a que eBay no necesita de GameStop para seguir vigente en el mercado.

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¿Por que eBay rechazó la oferta millonaria de GameStop?

La junta directiva de eBay desconfía de la oferta de GameStop, pues considera que carece de credibilidad. Ejecutivos y asesores financieros analizaron con detenimiento la propuesta y su posible impacto en el crecimiento de eBay. También estudiaron la rentabilidad a largo plazo de la empresa, la incertidumbre que hay en la oferta y el panorama actual de eBay como compañía independiente.

Las conclusiones son claras: eBay no necesita el respaldo de GameStop para continuar en el mercado. Pressler explicó que su negocio de comercio electrónico es “sólido y resistente”, por lo que ha tenido excelentes resultados durante los últimos años. El directivo añadió que tienen un enfoque estratégico consolidado, así que la oferta de GameStop es más un riesgo que una oportunidad.

“Hemos perfeccionado nuestro enfoque estratégico, fortalecido la ejecución, mejorado nuestro mercado y la experiencia del vendedor, y devuelto capital a los accionistas de forma constante”.

La oferta de compra resultó poco atractiva para eBay

Para eBay, no tiene sentido aceptar los $56 mil millones de GameStop, pues su consejo confía plenamente en el futuro de la organización. Pressler insistió en que tienen una buena posición en el mercado con un crecimiento sostenible, así que tienen todo lo necesario para conservar su independencia.

“Gracias a su mercado global diferenciado y a una estrategia clara, el consejo de administración de eBay confía en que la empresa, bajo su actual equipo directivo, está bien posicionada para seguir impulsando un crecimiento sostenible, ejecutar con disciplina y generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”.

Por ahora, GameStop no ha respondido a la negativa. Se especula que podría presentar una oferta aún mayor o, incluso, hacer un intento de compra hostil. Sin embargo, expertos consideran que ninguna de las posibles ofertas rendirá frutos debido a las dudas que generó su propuesta original.

¿Por qué la oferta de GameStop generó dudas?

En su comunicado, eBay detalla que la propuesta de compra le generó varias preocupaciones. Para empezar, está la incertidumbre respecto a la forma en que GameStop planeaba financiar la adquisición. El minorista de videojuegos y coleccionables ofreció $125 USD por acción, en una operación que combinaba efectivo y acciones.

GameStop había obtenido $20 mil millones de dólares de financiación por parte de TD Securities y TD Bank. Además, tenía $9 mil millones de dólares en efectivo. El resto de la oferta se cubriría con más financiamiento y acciones. Algunos expertos consideran que la oferta fue audaz y que nunca tuvo sentido, pues eBay tiene una capitalización de mercado mucho mayor a la de GameStop.

Por otro lado, Cohen prometió gestionar eBay de una forma más eficiente para reducir gastos, cuando GameStop ha tenido serios problemas para diversificar su negocio y potenciarlo a nuevas alturas. Por último, analistas hablaron de una falta de sinergias en el negocio de ambas empresas.

El futuro de GameStop aún es incierto y la negativa de compra complica su panorama

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