El creador de Dragon Quest adelanta el anuncio de su próximo juego y ya emociona a todos los fans de la saga

El 40 aniversario de la franquicia promete sorpresas importantes y un posible vistazo al futuro de la serie.

La celebración de aniversarios siempre es especial, pero cuando se trata de una saga tan querida como Dragon Quest, las expectativas suben al máximo. Ahora, una reciente declaración encendió la emoción de la comunidad y dejó claro que algo grande está por venir.

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Un anuncio que ya ilusiona a los fans

Durante una reciente transmisión del programa KosoKoso Broadcast, Yuji Horii, creador de la serie, confirmó que habrá un directo especial el próximo 27 de mayo. En este evento, el equipo planea compartir novedades importantes.

Lo más llamativo es que el creativo aseguró que en esa fecha podrían revelar información sobre el “siguiente juego” de la saga. Aunque no dio detalles concretos, la simple mención fue suficiente para desatar teorías entre los jugadores.

Además, Horii comentó que el stream incluirá “varias cosas más”, por lo que el evento podría traer múltiples anuncios relacionados con la franquicia.

¿Será el momento de ver Dragon Quest XII?

Aunque Square Enix todavía no confirma oficialmente la transmisión, muchos fans ya tienen claro qué quieren ver. Todas las miradas apuntan hacia Dragon Quest XII: The Flames of Fate, la esperada nueva entrega principal.

Este título fue anunciado originalmente durante el aniversario 35 de la saga, pero desde entonces la información ha sido muy limitada. Por eso, el evento del 40 aniversario parece el escenario perfecto para mostrar avances.

La expectativa es alta, ya que esta entrega promete un tono más oscuro y cambios importantes en el sistema de combate, algo que podría marcar una evolución clave para la serie.

Una fecha clave para el futuro de la saga

El 40 aniversario de Dragon Quest no es cualquier celebración, se trata de una oportunidad ideal para definir el rumbo de una de las franquicias más influyentes del RPG japonés.

Si el anuncio se concreta, podríamos estar ante uno de los momentos más importantes para los seguidores de la serie en años recientes. Habrá que estar atentos al 27 de mayo para descubrir qué está preparando el equipo.

¿Te gustaría ver un nuevo trailer de Dragon Quest XII? ¿Crees que la saga debería cambiar su estilo clásico o mantenerse fiel a sus raíces? Cuéntanos en los comentarios.

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