¿El DRM de PlayStation es real? Respuesta de su servicio de soporte angustia a jugadores de PS5 y PS4, pero expertos piden cautela

La medida de seguridad y su cuenta regresiva de 30 días han generado mucha polémica entre la comunidad

PlayStation está en medio de una gran polémica que tiene molestos a todos sus jugadores. Lo que pasa es que los usuarios de PS5 y PS4 se percataron que hay un sistema DRM que afecta a los juegos digitales que adquirieron en días recientes.

Sony les exige hacer una comprobación online de sus licencias al menos una vez cada 30 días. De lo contrario, no podrán iniciar sus juegos en entornos sin Internet y sólo podrán disfrutarlos hasta tener conexión. La medida ha causado bastante revuelo entre la comunidad, sobre todo ya que la compañía se mantiene en silencio y no la ha confirmado de forma oficial.

Debido a esto, los propios fanáticos de PlayStation han intentado investigar si la polémica medida es real. Hay quienes aún tienen esperanzas de que se trate de un error; sin embargo, la respuesta del servicio de soporte de PlayStation encendió de nuevo las alarmas. A la vez, expertos en el tema piden cautela a los jugadores por una buena razón.

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Servicio de soporte de PlayStation parece confirmar el infame DRM para PS5 y PS4

Todos los ecosistemas de videojuegos tienen DRM, en mayor o menor medida, como sistema de seguridad. Algunos jugadores tienen razón al argumentar que esto ya existía en las consolas de PlayStation. Sin embargo, la comunidad considera que ahora el sistema es más agresivo, pues pone una cuenta regresiva de 30 días a todas las nuevas compras que hagan a partir de abril de este año.

Ante el silencio de Sony y el gran número de dudas que existen al respecto, algunos jugadores decidieron contactar al servicio de soporte de PlayStation para saber más. Para la decepción de muchos, el servicio parece confirmar que la medida es real y que la verificación de licencias online será algo normal de ahora en adelante. Abajo está la respuesta que han recibido varios jugadores al preguntar sobre el tema.

Respuesta del servicio de soporte de PlayStation sobre el DRM

“Gracias por su interés en el temporizador de 30 días que se aplica a todas las compras nuevas. Contenido afectado: Juegos comprados digitalmente después de la actualización de marzo de 2026. Funcionamiento sin conexión: Si la consola no se conecta a Internet en un plazo de 30 días, la licencia caduca y es posible que el juego no se inicie hasta que se restablezca la conexión. Restricción de consola principal: Configurar una consola como principal no exime del requisito de 30 días. El plazo de 30 días es válido y no implica ninguna restricción de cuenta ni nada parecido”.

La cuestión es que algunos jugadores aseguran que el actual servicio de soporte de PlayStation es un chatbot de inteligencia artificial. Por ello, insistieron hasta recibir orientación directa de una persona. Aquí las cosas vuelven a complicarse, pues los encargados de soporte negaron la implementación de un nuevo sistema DRM. Parte de la comunidad puso en duda esta respuesta, ya que están convencidos que el personal de soporte no está del todo informado.

“Actualmente, no es necesario que los jugadores vuelvan a autenticar sus compras digitales cada 30 días. Si compraste un juego digital a finales de marzo, podrás acceder a él y jugar con normalidad, incluso después de que hayan transcurrido 30 días”.

Expertos en preservación piden cautela y paciencia a los jugadores

La polémica ha generado un intenso debate en las redes sociales, foros y plataformas como YouTube. Algunos creadores de contenido, como Spawn Wave, mostraron que efectivamente su contenido digital tiene una cuenta regresiva de 30 días. También corroboraron que, en caso de no verificar la licencia, los jugadores no podrán iniciar sus títulos hasta conectarse a Internet.

Does It Play?, cuenta de X dedicada a la preservación, pidió paciencia a los jugadores. Considera que la respuesta del sitio de soporte técnico no abordan el tema del DRM por completo. Aseguró que la medida es real, pero está desconcertado con el hecho de que ni Sony ni el personal de soporte aborden la situación con la importancia que tiene.

“Las respuestas del soporte técnico sobre el problema del DRM de Sony que circulan por internet no lo abordan por completo. Sí, hay un nuevo DRM y un temporizador de 30 días. Pero el soporte técnico no reconoce del todo la gravedad de la situación ni por qué era necesario el DRM. Ni una palabra sobre el CBOMB”.

Jugadores están molestos y desconcertados con la medida

La comunidad exige respuestas a Sony y PlayStation, pues están en contra de la medida ya que la consideran un movimiento anticonsumidor. Algunos jugadores hicieron un llamado para protestar, tal como ocurrió cuando Microsoft intentó implementar un polémico sistema DRM en la época del Xbox One. Por ahora, tendremos que esperar a que PlayStation se pronuncie al respecto.

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