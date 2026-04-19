El juego como servicio del líder de Imagine Dragons fracasa en su estreno: Last Flag tiene pocos jugadores pese a la fama del grupo

El hero shooter no resonó en el mercado con tod y que las cuentas oficiales del grupo dieron su apoyo

Uno de los signos inequívocos de la decadencia en la industria del entretenimiento es cuando personas que poco o nada tienen que ver con una escena quieren formar parte de ella. Las modas existen y también las sugerencias de quienes proponen un negocio en busca de dinero rápido. Actualmente, los videojuegos pasan por una de sus épocas de mayor incertidumbre: la fiebre por los Battle Royale va de salida y tanto directivos como inversionistas están en busca del siguiente Fortnite, aunque no lo encontrarán. Los hero shooters ofrecen una salida y es ahí hacia donde apunta Last Flag.

Se trata del juego como servicio del líder de la banda Imagine Dragons. El título debutó la semana pasada, pero sus números son terribles y apenas suma más de 300 jugadores en Steam. Esto pese a la fama del grupo musical.

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Last Flag, el juego del vocalista de Imagine Dragons, falla en su debut en Steam

El pasado 14 de abril debutó Last Flag, un hero shooter en línea con duelos de 5V5. La diferencia respecto a todos los títulos similares es que este fue desarrollado por los hermanos Dan y Marc Reynolds.

El primero es el vocalista de la banda de rock Imagine Dragons. El segundo es el mánager del grupo. Ambos son aficionados a los videojuegos y han tenido algunas incursiones en el gaming para móviles, pero este es su primer proyecto ambicioso.

Sin embargo, pese a que el lanzamiento se gritó por todo lo alto en las cuentas de redes sociales de la banda (una de las más populares en el mundo) no tuvo buenos resultados.

De acuerdo con datos de SteamDB, tras su estreno Last Flag tuvo un pico de 558 usuarios. Actualmente, cuenta con 303 jugadores a nivel global. Estos números son bajísimos para un juego como servicio y dado el origen del proyecto no se augura soporte a corto y mediano plazo.

El proyecto tardó 5 años en su desarrollo y se creó en el estudio propiedad de Marc Reynolds, Night Street Games y tiene un precio de $11.99 USD. Según un representante de la compañía, el objetivo es formar una comunidad sustentable y hacerla crecer con el paso del tiempo. La pregunta es cómo harán esto con los números de lanzamiento y considerando casos en que datos similares significan el cierre de los servidores y el final de los estudios.

Los números del debut de Last Flag serían letales para miles de videojuegos

Los creadores quieren que los jugadores le den una oportunidad al juego

Last Flag propone duelos de 5v5 enfocados en el tradicional juego de atrapa la bandera. No se trata de un título con montones de contenido, sino de algo sencillo.

Precisamente, es ahí donde se cuestiona que sea un título de paga pues el mercado está lleno de juegos similares que apuestan por el modelo free-to-play. Si no se trata de un multijugador AAA, el simpe detalle del costo ahuyenta a los jugadores.

Pese a ello, los responsables de este juego esperan que los usuarios le den una oportunidad. Al respecto, Marc Reynolds declaró a Bloomberg:

“Espero que la gente le dé una oportunidad al juego. No conozco ningún otro juego de escondite de bandera por ahí, y estoy muy orgulloso de que estemos haciendo algo que se juega y se siente diferente. Recaudar fondos es una de las cosas más difíciles y peores que se puede hacer en 2026 para cualquier estudio. Así que será un reto para todos. Nuestro enfoque era: ¿Podemos sacar un juego que represente el núcleo de lo que creemos que debe ser? Y aún queda más por venir”.

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