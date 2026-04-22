El juego gratuito Albion Online ya está disponible en Xbox Series X|S con ajustes para disfrutar su propuesta MMORPG en consola y con control

Por Víctor Rosas el 21 de abril de 2026

El sandbox de rol ya está disponible en la consola de Microsoft

El MMORPG sandbox free-to-play Albion Online dio un paso clave en su expansión: su lanzamiento oficial en consolas Xbox Series X|S. Desarrollado por Sandbox Interactive, el título llega por primera vez a este ecosistema con una experiencia totalmente optimizada para control y soporte completo de juego cruzado.

Desde hoy, los jugadores pueden acceder al mismo mundo persistente sin importar la plataforma: Xbox, PC o dispositivos móviles. Esto significa servidores compartidos, progreso unificado y la posibilidad de usar una sola cuenta para continuar la aventura en cualquier dispositivo.

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Albion Online y su experiencia adaptada a consola

La versión para Xbox Series X|S no es un simple port. El estudio implementó mejoras específicas como una interfaz rediseñada, navegación optimizada y ajustes en el sistema de combate para garantizar fluidez con control.

Estas mejoras también benefician a otras plataformas, asegurando una experiencia consistente sin importar dónde juegues. El objetivo es que la experiencia sea la misma sin importar dónde se juegue.

Además, los usuarios con cuentas existentes pueden vincularlas directamente en Xbox para continuar su progreso sin interrupciones.

Recompensas y evento activo

Como incentivo adicional, quienes vinculen su cuenta con Xbox recibirán recompensas exclusivas, incluyendo:

Un paquete de vanidad

3 días de estado Premium

Actualmente también está en marcha el evento competitivo The Crucible II, donde más de 100 creadores —incluyendo al campeón defensor Zizaran— compiten en gremios para acumular puntos.

Este año, la premiación incluye armas reales forjadas en colaboración con That Works, destacando una espada Kingmaker para el primer lugar.

Características clave del juego

Albion Online mantiene sus pilares intactos en esta nueva versión:

Juego cruzado total: una sola cuenta en todas las plataformas

una sola cuenta en todas las plataformas Economía impulsada por jugadores: casi todos los objetos son creados y comerciados por la comunidad

casi todos los objetos son creados y comerciados por la comunidad Sistema sin clases: el equipamiento define habilidades y estilo de juego

el equipamiento define habilidades y estilo de juego Combate variado: desde PvE en solitario hasta guerras masivas entre gremios

desde PvE en solitario hasta guerras masivas entre gremios Construcción y gestión: tierras, cultivos, ganado y personalización de viviendas

tierras, cultivos, ganado y personalización de viviendas Mundo abierto: cinco biomas con recursos, mazmorras y secretos como los Caminos de Avalon

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