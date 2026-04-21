Xbox sufriría más despidos masivos: Microsoft recortará hasta 15% del personal de la división de videojuegos, según rumor

De acuerdo con un supuesto empleado de Activision Blizzard, se avecina un nuevo recorte de personal que golpeará a Xbox

Tristemente, los despidos y el cierre de estudios se convirtieron en una constante en la industria de los videojuegos debido a los costos de producción cada vez más elevados, las expectativas desmedidas y otros factores tanto internos como externos. Por desgracia, parece que un nuevo recorte de personal impactará a la plantilla de Xbox.

Es justo decir que Microsoft Gaming se encuentra en un punto complicado. Tras la salida de Phil Spencer y el ascenso de Asha Sharma como la nueva jefa de la división de videojuegos, se espera que haya cambios importantes en la estrategia de negocio. También hay temor si estos ajustes derivarán en una reestructuración en la compañía.

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Más despidos afectarán a Xbox, según rumor

Aunque el gigante de la tecnología aún no se pronuncia formalmente sobre cambios en su organización, un rumor reciente activó las alarmas de la comunidad porque advierte que pronto se podrían anunciar nuevas oleadas de despidos que afectarían a un gran porcentaje de los empleados.

Este informe proviene del foro anónimo para profesionales conocido como Blind. Allí, un empleado que asegura formar parte de Activision Blizzard señala que se avecinan nuevos recortes de personal en Microsoft.

En específico, el supuesto trabajador dice que la empresa estadounidense hace los preparativos para anunciar despidos que afectarán a alrededor de 15% de la plantilla actual de la división de videojuegos.

Por ahora, se desconocen los posibles equipos de Xbox Games Studios que, según el rumor, sufrirán despidos

En su mensaje, el susodicho empleado de Activision Blizzard también incluyó el número “5/6”, lo que implica que el anuncio se realizará el 6 de mayo o el 5 de junio de este año, en función del formato que se utilice para identificar la fecha. La fuente no compartió pruebas ni entró en detalles, así que debemos tomar este rumor con pinzas.

Dicho esto, la publicación se hizo viral apenas un mes después de que Microsoft pusiera fin a las contrataciones en sus equipos de ventas y computación en la nube. Otro usuario del foro, quien supuestamente trabaja para Amazon, revela que esa es una medida que suele implementarse cuando una organización se prepara para realizar despidos.

Cambios importantes se avecinan para Xbox

Debemos esperar para descubrir si Xbox realmente sufrirá recortes de personal u otros cambios en su organización que afecten al capital humano de la división de gaming.

Cuando se anunció la renuncia de Phil Spencer a principios de 2026, Matt Booty, quien ahora funge como vicepresidente ejecutivo de Microsoft Gaming, abordó las preocupaciones de la comunidad y, mediante un memorando, afirmó que su objetivo “es apoyar a los equipos y líderes que tenemos y crear las condiciones para que rindan al máximo”.

Además, el también director de contenidos de Xbox señaló que, por ahora, “no hay cambios organizativos en marcha para nuestros estudios”. Ya pasaron 2 meses desde dichas declaraciones, y se desconoce si hubo un cambio de planes. Por ahora, los jugadores temen que el rumor sea verdad y que pronto se anuncien nuevos despidos.

Xbox Game Pass Ultimate ya es más económico

Esta noticia llega poco después de que Microsoft anunciara que reducirá el precio delXbox Game Pass Ultimate. Aunque el servicio de suscripción ya es más barato y accesible, a partir de ahora ya no incluirá lanzamientos de día 1 de la franquicia Call of Duty. Esto está en sintonía con rumores previos que señalaban que Asha Sharma buscaba alternativas para reducir el costo del programa.

Pero cuéntanos, ¿crees que pronto se anunciarán más despidos? Déjanos leerte en los comentarios.

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