El mítico “port imposible” de Resident Evil para Game Boy Color se publica online y está terminado al 98%

El proyecto de HotGen se ordenó en 1999, pero Capcom lo canceló un año después

La historia de los videojuegos da cuenta de un sin fin de proyectos que no sucedieron, pero lo más difícil es cuando ya estaban a punto de terminarse. En cuanto a Resident Evil, muchos conocen el capítulo Resident Evil Gaiden para Game Boy Color, pero poco se habla del port que alguna vez se pensó del primer juego de 1996. Aunque no lo creas, Capcom pidió al estudio de Londres HotGen que realizara una versión para la portátil de Nintendo. Lamentablemente, a poco de terminar su desarrollo se canceló. 25 años después, una versión lista al 98% se publicó en Internet.

Una de las historias con mayor misterio en el desarrollo de videojuegos

¿Cuál es el “port imposible” de Resident Evil?

El sitio especializado en preservación e investigación de videojuegos, Games That Weren’t, publicó en línea la versión inédita del llamado “port imposible” de Resident Evil para Game Boy Color.

Se trata de una versión del juego de zombies de Capcom de 1996 para la consola portátil de Nintendo. En 1999, el Game Boy Color era un éxito en todo el mundo y algunos editores y desarrolladores decidieron llevar sus franquicias a esta plataforma, así eso significara el sacrificio de muchos elementos.

En 1999, el estudio británico HotGen recibió la misión de portear el juego a la consola portátil. La misión parecía imposible pues el juego de PlayStation venía en 2 discos y para la versión de N64 un equipo externo (Angel Studios – después Rockstar San Diego) hizo maravillas con la compresión para que cupiera en un cartucho.

Lamentablemente, el proyecto se canceló en el 2000. Testimonios de algunos desarrolladores señalan que el “creador” de la franquicia consideró que el Game Boy Color no era “digno” y ordenó la suspensión del juego.

El detalle es que estaba cerca de terminarse. Años después, se filtraron algunos builds en Internet, pero estaban incompletos. Sin embargo, Games That Weren’t compartió una versión finalizada al 98%. Se puede jugar de principio a fin.

Our first big Christmas update is with an amazing recovery of the final build of Resident Evil on Gameboy Color. Hotgen's impressive conversion that got canned. This is much closer to completion, and seems completable too. Lots to discover!https://t.co/PqnSERyZuP pic.twitter.com/u2sPODb7dS — Games That Weren't (@fgasking) December 17, 2025

¿El juego es real?

De acuerdo con el asistente de desarrollo, Pete Frith, la versión que entregó al sitio especializado da cuenta del estado más avanzado que tuvo el proyecto antes de su cancelación.

Precisamente, fue el desarrollador quien reveló la razón por la que el juego se canceló. Asimismo, aseguró que cuenta con mucho contenido que será descubierto por los entusiastas.

Las ROMS que se filtraron desde 2011 estaban incompletas, pero desde aquel año se consideró un objeto de culto para la escena de Game Boy y del gaming en general. Esto porque se trató de un proyecto real, serio, con Capcom y HotGen al frente.

