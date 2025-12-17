PS5, Switch 2 y Xbox Series no levantan: la venta de consolas en EUA tuvo su peor mes en 30 años

Los altos costos del hardware y el entorno económico golpearon fuerte al sector en el que debería ser su mejor momento

En teoría, la temporada de fiestas es el mejor momento para el sector de las consolas de videojuegos. Por décadas, ha sido el periodo en que se convierten en uno de los productos más deseados en el mercado. Sin embargo, la realidad actual pego fuerte y de acuerdo con un reporte de Circana, la venta de consolas experimentó su peor mes en los últimos 30 años.

NO TE LO PIERDAS: PlayStation recibe uno de los exclusivos más infravalorados de Xbox en consolas: el título de 2025 tiene 87 en Metacritic y ya está disponible para PS5

PS5 lideró las ventas de consolas en Estados Unidos en uno de los meses más flojos de la historia

PS5, Switch 2 y Xbox Series viven el peor mes del sector consolas en las últimas 3 décadas

Circana, a través de su analista Mat Piscatella, compartió el reporte de venta de consolas durante noviembre de 2025 en Estados Unidos. La expectativa estaba en el posible impulso que tendrían PS5, Switch 2 y Xbox Series X|S por la temporada navideña, pero el resultado sorprendió para mal.

De acuerdo con el reporte, el sector registró números bajos de venta que no se veían desde noviembre de 1995. Para dar una perspectiva de este hecho, el analista compartió una gráfica que muestra la correlación entre la venta de unidades y el precio promedio.

En el caso de noviembre de 2025, es evidente que los aumentos de precio de PS5 y Xbox Series X|S, incluyendo el costo de estreno de Switch 2, no cayeron bien en los jugadores.

Asimismo, señaló que el precio promedio que los usuarios pagaban por consolas en 2019 fue de $235 dólares, mientras el mes pasado fue de $439 USD.

En ese entonces, se vendieron 3.9 millones de unidades, mientras que en noviembre de 2025 solo 1.6 millones. El dato resuena porque se trata de la temporada de fiestas y en condiciones ideales las ventas deberían ir hacia arriba.

US video game hardware total units sold and average price paid, Nov 1995 through Nov 2025. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-12-17T15:30:47.636Z

La consola de Sony superó a la de Nintendo y Xbox cayó otra vez ante NEX

Aunque se trató de un mes flojo y a la baja, es inevitable hablar de los resultados de cada consola. PS5 fue el hardware más vendido del mes tanto en unidades como en dólares.

La consola de Sony superó a Switch 2 de quien se esperaba un mejor resultado para final de año. La consola de Nintendo no despega debido a la falta de grandes exclusivos.

Por otra parte, NEX Playground, la consola para niños y familias superó por segundo mes consecutivo a Xbox Series X|S, un hito para el primero y un signo preocupante para el segundo.

Los 3 grandes

¿Qué le queda a esta generación?

En el caso de PS5 y Xbox Series X|S se encuentran en la etapa final de su ciclo de vida. Mientras tanto, Switch 2 apenas inicia y tendrá más oportunidades para remontar.

Especialistas señalan que la actual generación de Sony y Microsoft tendrá un último impulso comercial con el lanzamiento de GTA VI. El nuevo juego de Rockstar Games no saldrá en PC en día 1.

Si todo sale bien y el título cumple con las expectativas, tanto el PS5 como el Xbox Series X|S verán mejoras notables en sus ventas y, tal vez, tendrán uno de los mejores noviembres de la historia en 2026.

ENTÉRATE: Estos son los peores 10 juegos de 2025, según Metacritic: hay una franquicia de Nintendo en el top

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente