El nuevo actor de voz de Mario habla sobre la presión de reemplazar a una leyenda histórica de Nintendo

Kevin Afghani comparte cómo vivió el reto de tomar el lugar de Charles Martinet y por qué su legado pesa más que cualquier bigote rojo.

Mario es mucho más que un personaje de videojuegos. Para millones de personas, su voz forma parte de la infancia, la nostalgia y la historia misma de Nintendo. Durante décadas, Charles Martinet fue el responsable de darle vida sonora al fontanero más famoso del mundo. Ahora, una nueva etapa comenzó con Kevin Afghani como la voz oficial del personaje.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

El cambio generó dudas, expectativas y muchas comparaciones inevitables. Afghani lo sabe y no intenta esquivarlo. En una entrevista exclusiva con USA Today, el actor habló con honestidad sobre la enorme responsabilidad que implica tomar la estafeta de una figura tan querida.

Tomar el control de una voz histórica

Kevin Afghani reconoció que el momento en que aceptó el papel estuvo lleno de nervios. Para él, Charles Martinet no fue sólo un actor anterior, sino la definición misma de Mario. Esa idea lo acompañó desde el primer día.

Afghani explicó que sentirse nervioso era completamente natural. Incluso afirmó que, de no haberlo estado, probablemente habría sido la persona equivocada para el trabajo. La magnitud del personaje y su legado hacían imposible tomarse el reto a la ligera.

Charles Martinet sigue siendo Mario

Durante la entrevista, Afghani dejó claro que jamás intenta competir con su antecesor. Para él, Martinet es “El Mario”, el hombre que creó algo icónico y eterno. Esa afirmación resume el respeto que siente por quien marcó a generaciones completas.

El nuevo actor de voz aseguró que el trabajo de Martinet fue realizado con maestría absoluta. Cada risa, cada “wahoo” y cada línea ayudaron a construir una identidad reconocible en todo el mundo. Esa huella sigue presente hoy.

Respeto, legado y continuidad

Afghani se considera “el segundo tipo” en interpretar a Mario. Esa frase refleja humildad y conciencia histórica. Sabe que su papel no es borrar el pasado, sino continuar una tradición que ya estaba perfectamente establecida.

El actor también expresó que su enfoque se basa en el amor por el personaje y el respeto por su historia. Su objetivo es honrar lo que Mario representa para los jugadores, manteniendo viva su esencia.

Este cambio de voz marca una nueva etapa para Mario, pero también demuestra que el legado de Charles Martinet sigue intacto. Afghani lo entiende mejor que nadie y parece decidido a cuidar ese legado con responsabilidad.

¿Te gustó la forma en que Kevin Afghani habla sobre Charles Martinet?, ¿Crees que el respeto al legado es clave para aceptar al nuevo Mario? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente