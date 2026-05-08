El OST de este esperado juego de Switch 2 se agregó en el catálogo de Nintendo Music

Disfruta las melodías de esta entrega que promete bastante en la nueva híbrida.

Nintendo Music sigue creciendo y agregando canciones a su gran catálogo. Ahora, los responsables de la aplicación de música confirmaron que ya está disponible el soundtrack de un título que llegará muy pronto a Nintendo Switch 2. Nos referimos a Star Fox.

Como seguramente sabes, este servicio de música se estrenó el 30 de octubre de 2024 y desde entonces los fans con una suscripción a Nintendo Switch Online pueden disfrutar la música de algunas de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos.

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Ahora, se acaba de confirmar que el catálogo agregó algunos temas de Star Fox, título que representará el regreso de una franquicia muy querida por la comunidad.

Lo mejor de todo es que el soundtrack incluye 10 melodías, así que puedes disfrutar el OST mejorado que seguramente marcó la infancia de muchas jugadores del Nintendo 64.

Fans critican a Nintendo por estancamiento creativo de Star Fox (imagen: Nintendo)

¿Qué es Nintendo Music?

Nintendo Music es un nuevo servicio de música que está disponible para dispositivos iOS y Android desde esta semana. Con él puedes hacer streaming de música de grandes juegos de Nintendo o descargarla para escucharla cuando no tengas conexión a Internet.

Los jugadores pueden encontrar música de varias franquicias de Nintendo, como Super Mario Bros., Animal Crossing, Star Fox, Fire Emblem y Metroid. Además, hay listas de reproducción basadas en personajes, estados de ánimo y mucho más.

Nintendo Switch trailer de experiencias

¿Cuánto cuesta Nintendo Music?

Nintendo Music está disponible para todos los miembros de Nintendo Switch Online, por lo que no importa si tienes un plan regular o el Paquete de Expansión, puedes conseguirlo desde $399 MXN al año.

Lo mejor de todo es que, si no tienes Nintendo Switch Online, puedes acceder a Nintendo Music aprovechando una de las pruebas gratuitas del servicio y conocer todo lo que ofrece. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Nintendo Music.

¿Qué te parece Nintendo Music? Cuéntanos en los comentarios.

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