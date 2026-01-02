El regreso de un juego clásico podría estar cerca tras una señal inesperada de Ubisoft

El camino de algunos videojuegos es más largo y accidentado de lo previsto. En especial cuando se trata de revivir clásicos que marcaron a toda una generación. Prince of Persia: The Sands of Time Remake es uno de esos casos que, tras años de silencio, vuelve a generar conversación gracias a una pista reciente que no pasó desapercibida para la comunidad.

Durante las últimas horas, se detectó que un nuevo sitio web oficial de Prince of Persia: The Sands of Time Remake fue registrado y actualizado recientemente. Aunque Ubisoft no ha hecho un anuncio formal, este tipo de movimientos suele levantar sospechas. En el pasado, registros similares han antecedido a presentaciones oficiales o nuevos avances de proyectos largamente esperados.

Un desarrollo que volvió a empezar

Vale la pena recordar que Ubisoft decidió regresar a la mesa de trabajo con este remake después de que su primera presentación generara una reacción negativa entre los jugadores. El proyecto fue replanteado desde cero, con un nuevo enfoque visual y creativo, lo que provocó un prolongado silencio por parte de la compañía. Desde entonces, cada pequeña señal ha sido analizada con lupa por los fans de la franquicia.

La actualización del sitio web sugiere que el desarrollo podría estar entrando en una fase más visible. No se trata de una confirmación directa, pero sí de un indicio que invita a pensar en un posible regreso a los reflectores durante algún evento importante de la industria.

¿Una ventana de lanzamiento más clara?

De acuerdo con información compartida previamente por Insider Gaming, Ubisoft tendría previsto lanzar Prince of Persia: The Sands of Time Remake antes del remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag. Esto colocaría al título en una posición interesante dentro del calendario de lanzamientos futuros de la compañía, sobre todo considerando su apuesta por proyectos nostálgicos.

Si esta información sigue siendo válida, el movimiento alrededor del sitio web podría estar alineado con una estrategia de comunicación más activa. Un nuevo trailer, imágenes actualizadas o incluso una fecha tentativa serían suficientes para reavivar el interés del público.

Expectativa moderada, pero con esperanza

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Ubisoft no ha emitido comentarios oficiales y el sitio web actualizado no muestra información concreta del juego. Aun así, para un proyecto que llevaba tanto tiempo en silencio, cualquier señal resulta relevante.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake sigue siendo uno de los remakes más esperados por los fans de los juegos de acción y aventura. La gran pregunta es si Ubisoft está lista para mostrar, por fin, el resultado de este reinicio creativo.

¿Crees que veremos pronto el regreso de Prince of Persia en un evento importante? ¿Qué esperas de este remake después de tantos cambios? Cuéntanos en los comentarios.

