El remake de Halo pudo haber cambiado su fecha de lanzamiento por culpa del retraso de GTA VI

Halo: Campaign Evolved debutará en 2026, pero es muy difícil que su debut coincida con el 25.° aniversario de la franquicia

Halo: Campaign Evolved generó muchas expectativas tras su anuncio oficial a mediados del año pasado; no es para menos, pues se trata del remake de la primera y aclamada entrega de la franquicia de Microsoft. Su lanzamiento está previsto para algún momento de 2026, pero parece que los planes podrían cambiar por culpa de GTA VI.

Como el título más esperado de la década, Grand Theft Auto VI acaparará la atención de los jugadores, medios de comunicación y la industria en general en su debut oficial. Es entendible que el resto de compañías quieran mantenerse al margen para evitar que sus proyectos queden en segundo plano.

El segundo retraso de GTA VI podría haber afectado a Halo

El proyecto de Rockstar Games iba a debutar en mayo de 2026, pero hubo un cambio de planes que movió su fecha de estreno hasta finales del mismo año. Se trata del segundo retraso que sufre el juego, así que los fans temen que haya más ajustes en el calendario y tengan que esperar más para conocer la historia de Lucia y Jason.

Al menos por ahora, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026. En caso de que los desarrolladores se apeguen al cronograma y logren terminar el proyecto a tiempo, los festejos relacionados con Halo podrían estar completamente arruinados.

En una entrevista para el programa Xbox Expansion Pass, el periodista Jason Schreier de Bloomberg habló sobre el impacto que tendrá el título de Take-Two Interactive en el sector. Según comenta, las compañías están listas para cambiar sus planes de lanzamiento en caso de que sea necesario.

Xbox se saltará el 25.° aniversario de Halo para no coincidir con GTA VI, predice Jason Schreier

El escritor reconoce que el 15 de noviembre habría sido genial para el lanzamiento de Halo: Campaign Evolved, pues ese día coincide con el 25.° aniversario de la saga de ciencia ficción; sin embargo, cree que el debut de GTA VI arruinó esos planes, por lo que es probable que Microsoft adelante o retrase el estreno de la nueva versión del clásico FPS.

“Si trabajara en Xbox, probablemente me habría enojado bastante cuando me enteré de que GTA se movería al 19 de noviembre, porque el 25.° aniversario de Halo es el 15 de noviembre. Esa hubiera sido un lanzamiento realmente armonioso para el remake”.

PlayStation también quiere evitar a Grand Theft Auto VI

¿Acaso Microsoft está dispuesto a lanzar Halo: Campaign Evolved al mismo tiempo que el sandbox de Rockstar Games? Jason Schreier lo ve muy improbable, por lo que predice que la compañía intentará alejarse lo máximo posible. Al momento de escribir este artículo, el remake de la entrega original carece de fecha de estreno oficial.

El periodista señala que los estudios están dispuestos a ser flexibles a medida que se acerca el supuesto lanzamiento de GTA VI. En esa línea, Xbox no es la única empresa que está a la expectativa. Anteriormente, señaló que PlayStation y Sony también evitarán lanzar alguno de sus exclusivos junto al título de mundo abierto.

En ese frente, Jason Schreier volvió a reafirmar que es muy probable que Marvel’s Wolverine, lo nuevo de Insomniac Games, llegue a PS5 durante septiembre u octubre de 2026. El periodista señala que, debido a la caída del formato físico, ahora las compañías tienen más margen de maniobra para realizar ajustes en el calendario en caso de ser necesario.

Toda la industria de los videojuegos gira alrededor del lanzamiento oficial de GTA VI

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que debutará el remake de Halo? ¿Crees que GTA VI volverá a cambiar su fecha de estreno? Déjanos leerte en los comentarios.

