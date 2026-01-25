El upgrade de Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch 2 ya tiene precio y fecha confirmada en México

La nueva edición con Bellabel Park no será obligatoria, pero sí una opción atractiva para quienes ya tienen el juego base.

Nintendo continúa revelando detalles clave sobre el regreso de Super Mario Bros. Wonder en Nintendo Switch 2. Tras mostrar su nuevo contenido y enfoque multijugador, ahora se confirmó un dato que muchos jugadores esperaban desde el anuncio inicial. El paquete de mejora ya tiene precio oficial en México y las preventas están activas.

Esta información es importante para quienes ya tienen el juego original y quieren decidir si vale la pena dar el salto a la nueva versión. Nintendo dejó claro que el contenido adicional llegará mediante un upgrade opcional, pensado específicamente para aprovechar las funciones de Nintendo Switch 2.

El precio del upgrade en Nintendo Switch 2

Nintendo confirmó que el upgrade de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park tendrá un precio de $449 MXN en la eShop de Nintendo Switch 2. Este paquete está dirigido exclusivamente a jugadores que ya poseen Super Mario Bros. Wonder.

Las preventas del upgrade ya están disponibles y permitirán acceder a todo el nuevo contenido el mismo día de lanzamiento. La versión completa del juego también llegará el 26 de marzo, fecha en la que el Reino Flor recibirá su expansión más social hasta ahora.

Aquí puedes ver lo que incluirá el contenido:

Qué incluye este paquete de mejora

El upgrade desbloquea Bellabel Park, una nueva área diseñada como punto de reunión para actividades cooperativas y competitivas. Aquí se concentran plazas con múltiples atracciones pensadas para jugar en grupo, tanto en la misma consola como en modalidades inalámbricas y online.

Entre sus principales novedades están los retos multijugador, nuevas reglas competitivas y espacios diseñados para sesiones rápidas con amigos o familia. El enfoque está claramente puesto en el juego compartido, algo que distingue a esta edición frente al lanzamiento original.

Contenido adicional y nuevos personajes

Además de Bellabel Park, el upgrade incluye nuevos modos como Toad Brigade Training Camp, donde los jugadores pueden enfrentar desafíos especiales basados en niveles del juego principal. Estas pruebas pueden completarse en solitario o en cooperativo, con sistemas de progreso y rankings.

También se suma Assist Mode, ideal para jugadores menos experimentados, y la llegada de Rosalina junto a Luma como personaje de apoyo. Por otro lado, los Koopalings ahora aparecen como enemigos especiales que activan combates únicos al encontrarlos en distintos mundos.

Una expansión pensada para jugar acompañado

Con un precio de $449 MXN, Nintendo posiciona este upgrade como una expansión de contenido más que como una simple mejora técnica. El enfoque social, las nuevas áreas y los modos adicionales buscan darle una segunda vida a Super Mario Bros. Wonder en Nintendo Switch 2.

