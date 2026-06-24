Grand Theft Auto VI permaneció en las sombras durante años, pero poco a poco obtenemos nueva información. Un par de horas antes de que se abran las preventas en consolas, Rockstar Games reveló el precio oficial para todas las ediciones y compartió nuevos detalles; sin embargo, la ausencia de GTA Online preocupa a los fans.

Se espera que la nueva entrega de la franquicia incluya su respectivo modo multijugador, tal como sucedió con el título anterior de 2013 y Red Dead Redemption 2 de 2018; sin embargo, una afirmación del estudio desarrollador deja caer la posibilidad de que no se incluya un componente en línea, al menos durante el lanzamiento a finales de este año.

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Grand Theft Auto VI es una “experiencia single-player”, confirma Rockstar Games

La compañía detrás del proyecto más esperado y ambicioso de la última década reapareció este miércoles 24 de junio con mucha información relevante. A través de una actualización en el sitio oficial del estudio, se revelaron nuevos detalles sobre el contenido que se incluirá en la Ultimate Edition y los bonos de preventa.

Naturalmente, muchos también esperaban que la compañía profundizara en el hipotético nuevo GTA Online, que se cree que reemplazará a la exitosa versión original que debutó hace más de una década década; sin embargo, el estudio no mencionó al componente multijugador, lo que generó dudas en la comunidad.

Lo interesante es que Rockstar Games también declaró en el comunicado que “Grand Theft Auto VI es una experiencia single-player” que estará disponible el próximo 19 de noviembre en consolas. De igual forma, tanto las tiendas de PlayStation 5 como de XBOX señalan en la página oficial que el título sólo admite un jugador, sin alguna mención a características multiplayer.

La situación no termina aquí, pues la sección de preguntas frecuentes que aparece en la PS Store de PS5 deja claro que GTA VI es una propuesta para un jugador.

Rockstar Games confirma que Grand Theft Auto VI es un videojuego single-player

¿No habrá un nuevo GTA Online?

La ausencia de información sobre la hipotética “secuela” de GTA Online preocupó a los fanáticos del modo multijugador de GTA V, que sigue muy activo a pesar de tener más de 10 años sobre sus espaldas; sin embargo, todo parece indicar que Rockstar Games lanzará el componente en línea después del estreno oficial de Grand Theft Auto VI.

Es una estrategia que ya se llevó a cabo con los últimos proyectos de la compañía. Recordemos que GTA Online se lanzó el 1 de octubre de 2013, un par de semanas después de la campaña principal protagonizada por Michael De Santa, Franklin Clinton y Trevor Philips.

Algo similar ocurrió con el aclamado Red Dead Redemption 2, que recibió su modo multijugador, conocido como Red Dead Online, alrededor de un mes después del lanzamiento del apartado narrativo. Es probable que lo mismo suceda con GTA VI, aunque lo cierto es que Rockstar Games aún no se pronuncia al respecto.

En caso de que el estudio tenga planes de lanzar una nueva versión de GTA Online (lo que parece casi un hecho gracias a documentos judiciales que hablaron sobre un modo multijugador para hasta 32 jugadores), se desconoce cómo se integrará al resto de la experiencia y qué ocurrirá con la modalidad en línea de la entrega anterior.

A mediados de esta semana, la compañía reveló que los jugadores que reserven Grand Theft Auto VI en cualquier edición digital recibirán un mes gratuito de GTA+, el servicio de suscripción que, entre otros beneficios, otorga recompensas exclusivas en GTA Online.

GTA VI no tendrá un modo multijugador en su lanzamiento en noviembre de 2026, pero podría recibirlo después

Anteriormente, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, aseguró que la compañía suele brindar apoyo a sus proyectos que aún tienen comunidades activas. Esto deja caer la posibilidad de que la versión original del modo original no desaparezca, incluso si la secuela incorpora su propio apartado en línea.

Pero dinos, ¿crees que haya un nuevo modo multijugador? ¿Cuándo crees que estará disponible? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Podrás encontrar más detalles sobre Grand Theft Auto VI si visitas esta página.

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