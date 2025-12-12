Gratis: Epic Games Store sorprende a los fans y regala un popular juegazo AAA de 2023 que vendió más de 30 millones de copias

Los jugadores de PC que usen Epic Games Store podrán ampliar su biblioteca con un título de Warner Bros. Games

En la actualidad, los juegos se han vuelto más caros debido al panorama complejo que se vive en la industria del gaming. En este contexto difícil, los servicios de suscripción y las ofertas ganaron mayor importancia. Afortunadamente, los jugadores tienen la oportunidad de ampliar su librería digital totalmente gratis con un increíble regalo.

Aunque Steam es el líder indiscutible del mercado de PC, la Epic Games Store se consolidó como una de las alternativas más populares gracias, en gran medida, a su iniciativa semanal de videojuegos gratuitos. Así es, cada jueves es posible reclamar uno o varios títulos sin costo alguno.

El obsequio de esta semana es muy especial, pues se anunció durante la gala de The Game Awards 2025. Para aquellos que se perdieron la ceremonia de premios, a continuación compartiremos todos los detalles.

Video relacionado: Epic Games te engaña

Hogwarts Legacy está gratis en la Epic Games Store por tiempo limitado

Generalmente, la tienda de Tim Sweeney suele anunciar la identidad del obsequio que se ofrecerá a la comunidad con una semana de antelación; sin embargo, en algunas veces prefiere sorprender a la comunidad y revelar cuál es el título gratuito el mismo día que estará disponible. Eso fue justo lo que sucedió en esta ocasión.

Durante la transmisión en vivo de The Game Awards 2025, se anunció que Hogwarts Legacy, el juego más vendido de 2023, es el próximo regalo de la Epic Game Store. Esta aventura ambientada en el mundo de fantasía de Harry Potter ya está disponible gratis en la tienda de PC.

El videojuego de Warner Bros. Games y Avalanche Software se ofrecerá sin costo alguno hasta el jueves 18 de diciembre, así que las personas interesadas en darle una oportunidad tienen una semana para reclamarlo y conservarlo para siempre en su colección digital.

El popular Hogwarts Legacy está gratis en la Epic Games Store hasta el 18 de diciembre de 2025 gracias a una oferta de tiempo limitado

Hogwarts Legacy tiene un precio habitual de $999 MXN en la Epic Games Store, pero gracias a esta promoción de 100% de descuento se podrá obtener gratis. Para añadirlo a la biblioteca, basta con iniciar sesión en la tienda, dirigirse a la página del título y seleccionar “Conseguir”; es innecesario cumplir otros requisitos.

Este videojuego de mundo abierto fue un éxito rotundo en su lanzamiento original en 2023, e incluso superó a Call of Duty en Estados Unidos. Lo anterior es un logro si consideramos que debutó envuelto en polémica e intentos de boicot. Actualmente, ya ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo.

Epic Games Store tiene más regalos para los fans

Hogwarts Legacy tiene una calificación media de 84 en Metacritic y presume reseñas muy positivas en Steam. Pero al tratarse de un juego AAA que vendió millones de copias, es probable que un gran porcentaje de los usuarios de la Epic Games Store ya lo tengan en su colección.

Para todos aquellos, les alegrará saber que también podrán conseguir totalmente gratis un aclamado roguelike con elementos de Metroidvania. Así es, nos referimos a Dead Cells, el popular plataformero de acción desarrollado y publicado por Motion Twin en 2018.

Hogwarts Legacy es el juego gratuito actual, y la próxima semana se revelará el regalo misterioso

Este proyecto independiente se ofrecerá sin costo a todos los usuarios de la Epic Games Store, pero sólo a través de dispositivos móviles iOS y Android. Al igual que como sucede con Hogwarts Legacy, esta promoción de tiempo limitado estará disponible hasta el 18 de diciembre de 2025.

Las sorpresas no terminan aquí. Los fanáticos de Harry Potter estarán felices de saber que podrán obtener el artículo exclusivo Chocolate Frog Back Bling en Fortnite si reclaman el título de mundo abierto durante la oferta especial. De igual forma, aquellos que ya tenían el videojuego de WB Games tienen la oportunidad de conseguir este objeto cosmético.

La Epic Games Store tiene más obsequios para los fanáticos de Harry Potter

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los regalos? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con la Epic Games Store o visita esta página para encontrar más ofertas de juegos gratis.

Video relacionado: Hogwarts Legacy – Reseña

Fuente