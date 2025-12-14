Equipo de Kirby Air Riders desaparecerá y el juego dejará de recibir actualizaciones pronto

Kirby Air Riders sorprendió por muchas razones, entre las que destacan el regreso de la franquicia de carreras que sinceramente nadie pensó que Nintendo reviviría, pero también por la manera en que no seguiría tendencias de la industria moderna y como muestra de ello, el equipo responsable de su creación dejará de existir muy pronto.

El título apenas debutó el pasado 20 de noviembre y desde entonces ha recibido 2 actualizaciones: la primera para habilitar el juego en línea entre otras cosas en pleno día de lanzamiento y la segunda (lanzada días atrás) para mejorar la experiencia en general y hacer unos ajustes. Pero las actualizaciones pronto llegarán a su fin.

Kirby Air Riders dejará de recibir actualizaciones

Masahiro Sakurai, líder de Sora y director de Kirby Air Riders, usó su cuenta de Twitter (X) este fin de semana para recordar que no hay planes para DLC o contenido adicional postlanzamiento por medio de actualizaciones gratuitas para el juego, justo como se dejó claro en un Nintendo Direct pasado enfocado en él.

De acuerdo con Sakurai, es posible que se haga uno o más ajustes, pero después de eso sería la versión que pidió a los fans disfrutar como la definitiva del título.

“Por lo tanto, si bien todavía tenemos un corto período de tiempo para hacer ajustes, nuestro objetivo es lograr un equilibrio que se pueda disfrutar sin problemas incluso dentro de años”, añadió Sakurai.

El equipo creador de Kirby Air Riders se disolverá

Además, Sakurai aprovechó la publicación para comentar que, como ya no habrá más contenido o actualizaciones de Kirby Air Riders en las que trabajar, el equipo responsable del desarrollo del proyecto dejará de existir próximamente.

Hay que recordar que Kirby Air Riders se hizo realidad en colaboración con Nintendo, Bandai Namco Studios y Sora, de las cuales, las 2 últimas participaron en el desarrollo del juego.

Es natural pensar que luego de la disolución, el personal de Bandai Namco Studios se reubique en un nuevo proyecto y Sora enfoque sus recursos igualmente en otro proyecto, en el que muy probablemente esté involucrado Sakurai. Hasta el momento, sin embargo, no se sabe qué sigue para el estudio del creador de Kirby.

