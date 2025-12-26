¿Es necesario jugar las entregas anteriores de Divinity para el nuevo RPG? Larian responde y da consejos para distintos tipos de jugadores

Después de ganar el GOTY 2023, Larian Studios puso manos a la obra en su siguiente, y ambicioso, proyecto. Tras una campaña previa espectacular que incluyó un monolito en el desierto de California, se revelo Divinity, la nueva entrega de la saga RPG. Al no ser un juego con título numerado o subtítulo, se piensa en una nueva aventura, pero es ahí donde surge la duda sobre si es necesario o no jugar las entregas anteriores. Recientemente, el director general de Larian respondió a esta pregunta.

NO TE LO PIERDAS: “Si Mario aparece en PlayStation, será el apocalipsis”: exdirectivo de Sony cree que los exclusivos aún son necesarios

Divine: Divinity fue el inicio de la saga y se lanzó en 2002

¿Debo jugar todos los Divinity para estar al día con el nuevo juego?

Durante una entrevista con GamesRadar+, Swen Vincke, director general de Larian Studios, habló sobre el nuevo Divinity y lo que sucede con las entregas anteriores.

La saga que nació en 2002 tiene 8 títulos hasta el momento. Esto podría causar dudas o incertidumbre para quienes no están familiarizados con la franquicia, pero hay una buena noticia.

De acuerdo con el directivo, no es necesario jugar todos los títulos anteriores para disfrutar el próximo lanzamiento. Sin embargo, hay algunos consejos que los jugadores pueden tomar en cuenta.

Si te interesa la historia y jugabilidad, será suficiente con que juegues Divinity: Original Sin II de 2017

Según Swen Vincke, aquellos jugadores que se acercaron a Baldur’s Gate 3 como experiencia similar a la cinematográfica y por sus valores de producción no tendrán problema. Los eventos pasados se mencionarán en el nuevo Divinity como algo que fue parte de ese mundo, tuvo consecuencias y nada más. No habrá conexiones esenciales que obliguen al usuario a revisitar los juegos antiguos.

Por otra parte, para aquellos que no conocen la saga y piensan en términos de jugabilidad, recomendó jugar Divinity: Original Sin II de 2017. El directivo y creativo asegura que esto les permitirá conocer el lore y las bases del combate táctico. Asimismo, señaló que es la mejor recomendación posible toda vez que las otras entregas ya muestran el paso del tiempo y podrían no ser tan amigables para los nuevos jugadores.

ENTÉRATE: Gratis: la Epic Games Store regala un ingenioso juego cooperativo con muchos acertijos, perfecto para disfrutar en compañía de un amigo

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente