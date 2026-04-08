Esports Nations Cup 2026 confirma 16 juegos, millones de dólares en premios y selecciones nacionales: los organizadores consideran que es una oportunidad histórica para México

La máxima competencia de esports de este año se llevará a cabo en Riyadh, Arabia Saudita

La Esports Foundation dio a conocer la lista completa de títulos que formarán parte de la Esports Nations Cup 2026 (ENC). Se trata del nuevo torneo internacional que buscará enfrentar a selecciones nacionales en una competencia sin precedentes.

El evento se llevará a cabo en Riyadh, Arabia Saudita del 2 al 29 de noviembre de 2026. Antes de eso, el camino hacia la ENC estará marcado por un extenso proceso de clasificación: se estima que más de 100 mil jugadores participarán en torneos alrededor del mundo para conseguir un lugar representando a su país.

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Riyadh, Arabia Saudita será sede de uno de los torneos más importantes en la historia de los esports

¿Cuáles son los 16 videojuegos de la Esports Nations Cup 2026?

El torneo contará con 16 títulos que reflejan distintas escenas y comunidades dentro de los esports. La lista incluye:

Apex Legends

Chess

Counter-Strike 2

DOTA 2

EA Sports FC

Fatal Fury: City of the Wolves

Honor of Kings

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

PUBG

PUBG MOBILE

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Rocket League

Street Fighter 6

Trackmania

VALORANT

Los organizadores mencionan que la selección de juegos busca construir una oferta de competencia que represente distintas regiones, géneros y comunidades. No se trata de simplemente escoger los juegos más populares, sino de formar una escena global.

Los 16 videojuegos de la Esports Nations Cup 2026 (ENC)

Un nuevo formato para los esports internacionales con una bolsa de premios muy atractiva

La ENC introduce un modelo estructurado de competencia por naciones, algo que hasta ahora no tenía presencia constante en el calendario global. La idea es que cada país forme equipos oficiales, que desarrollen talento local y compitan en un escenario internacional bajo su propia bandera.

Este enfoque busca fortalecer los ecosistemas nacionales y abrir más oportunidades para jugadores que aspiran a dar el salto a lo más alto del competitivo.

El proyecto cuenta con un respaldo económico importante: una inversión total de $45 millones de dólares. De esta cifra, $20 millones estarán destinados a premios.

Una de las particularidades del torneo es que los pagos serán iguales para todos los jugadores y entrenadores según su posición final. Los premios por integrante quedarán de la siguiente forma:

1er lugar: $50,000 dólares

2do lugar: $30,000 dólares

3er lugar: $15,000 dólares

Los organizadores señalan que el objetivo es construir una escena global que refleje los talentos de cada región y no solo escoger los juegos más populares

México podría tener un papel clave

La Esports Foundation considera que el torneo es una oportunidad relevante para México, que se ha consolidado como uno de los mercados más activos de Latinoamérica en esports.

Comunidades fuertes en juegos como League of Legends, VALORANT, EA Sports FC, Rocket League, Street Fighter 6 y PUBG MOBILE podrían beneficiarse de este formato, que permitirá competir directamente como selección nacional.

Además, la inclusión de juegos móviles y de pelea amplía el espectro de representación, algo especialmente relevante en el contexto mexicano, donde estos géneros tienen una base de jugadores muy sólida.

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