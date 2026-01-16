Este juego de Nintendo DS ya cuesta más que una PS5, Switch 2 o Xbox Series X. ¿Por qué se volvió tan caro a casi 20 años de su lanzamiento?

Cory in the House es un videojuego por el que nadie daría nada, pero ahora se vende por más de $700 dólares

La especulación de precios en los videojuegos de antaño no se limita a los clásicos de todos los tiempos. Por ejemplo, un título desconocido por el que nadie daría un centavo puede volverse, de la noche a la mañana, un objeto valioso y con un precio muy alto en Internet. Tal es el caso de un extraño juego de Nintendo DS que debutó en 2008 y que en días recientes enloqueció a la comunidad. Su valor subió hasta los $700 dólares y todo por la actividad que lo llevó a la cima en Metacritic.

El extraño juego de Nintendo DS que se hizo muy caro de la noche a la mañana

Una copia cerrada de Cory in the House, extraño juego de Nintendo DS, puede costar más de $700 dólares

De acuerdo con un reporte de Dexerto, el juego de Nintendo DS Cory in the House se convirtió en el objeto del deseo de los coleccionistas. Esto luego de que su calificación en Metacritic subiera y se colocara solo por debajo de Clair Obscur: Expedition 33.

En específico, se trata de la lista de los juegos mejor puntuados por los usuarios en Metacritic. En este momento, ese juego de DS comparte el segundo puesto con Metal Gear Solid 3: Subsistence con 9.3.

Esto fue suficiente para que su precio en las tiendas en línea se disparara. Si se trata de una copia abierta, Cory in the House no pasa de los $8 dólares. Sin embargo, en el caso de una copia cerrada la historia es diferente pues se cotiza en más de $700 dólares, $12,338 pesos mexicanos.

Estos precios se registran en algunas subastas que tienen lugar en Internet. Personas con una copia sellada del extraño título aprovechan el hype en busca de ganar una buena cantidad de dinero, pero esto expone otra peculiar situación y el hecho de que estas tendencias se vuelvan tan endebles y riesgosas en términos de inversión.

El nuevo juego de moda para especuladores y coleccionistas

¿De qué trata Cory in the House y por qué se volvió tan caro realmente?

Nadie duda que una copia sellada (incluso usada) de Chrono Trigger para SNES es cara y su precio seguirá subiendo con el paso del tiempo. Se trata de uno de los mejores RPG de la historia y el tiraje en su momento no fue masivo, aun cuando está disponible en otras plataformas, incluyendo una versión de DS.

En el caso de Cory in the House es diferente. Se trata de un juego de sigilo desarrollado por Handheld Games que se inspiró en la serie de Disney del mismo nombre y que se lanzó en Nintendo DS en 2008.

Las reseñas originales de aquellos años le dieron con todo y lo calificaron como un juego malísimo. ¿Qué sucedió, entonces? Pues desde los primeros días de este mes, se registró actividad en Metacritic con reseñas de usuarios que lo calificaron con 10 o 9. Esto provocó que su promedio subiera de forma dramática y se colocara entre grandes clásicos del gaming.

De acuerdo con el reporte de Dexerto, esto tiene que ver con actividad proveniente de foros como 4chan, donde usuarios deciden que tal o cual juego debe subir su calificación en Metacritic. El resultado se da en lo cuantitativo, con un promedio que lo llevo del suelo a la cima en la plataforma de reseñas, pero también impacta en el mercado pues a raíz de esto los precios de las copias disponibles se elevan.

No está de más señalar que al tratarse de especulación y ante la ausencia de bases reales para justificar su puntaje, el precio puede derrumbarse de un día a otro.

