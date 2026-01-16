La película live action de The Legend of Zelda será exclusiva de Netflix tras su estreno en cines: Sony amplía acuerdo con la plataforma de streaming

El histórico acuerdo se actualizará este año y aumentará el catálogo del servicio

Tras algunos años de incertidumbre en el periodo pos pandemia, Netflix retomó fuerzas y está en la puerta de cambios históricos en el mundo del entretenimiento. No solo se trata de la reciente compra de Warner Bros. (pendiente de aprobación), también de la ampliación de su acuerdo con Sony Pictures Entertainment. La plataforma de streaming firmó un nuevo acuerdo con la división de la compañía japonesa. Esto resultará en exclusividad de películas una vez que termine su ciclo en el cine y el live action de The Legend of Zelda forma parte del acuerdo.

La película de Zelda sera exclusiva de Netflix tras su estreno en cines en 2027

Sony y Netflix amplían acuerdo de exclusividad y la película de The Legend of Zelda será exclusiva de la plataforma de streaming

Netflix y Sony anunciaron la ampliación de su acuerdo de licencia global, lo cual permite que el catálogo de cine y TV de la compañía japonesa esté a disposición de la plataforma de streaming.

El histórico acuerdo es multianual y consta de los derechos de licencia de las películas de Sony Pictures para que lleguen en exclusiva a Netflix. Esto después de que cumplan su ciclo en cines, o sea que una vez que salgan de cartelera se estrenarán en la plataforma de streaming.

De acuerdo con los detalles, la versión actualizada de este acuerdo entre Sony y Netflix entrará en vigor de forma paulatina y aplicará en su totalidad a fines de este año.

Al respecto, Paul Littmann, vicepresidente ejecutivo de distribución global de Sony Pictures declaró (vía Forbes):

“Este nuevo acuerdo de pago único lleva esa colaboración al siguiente nivel y refuerza el atractivo duradero de nuestros estrenos en cines para la audiencia global de Netflix”.

Tras el anuncio, se confirmó que los 2 primeros proyectos que serán parte de este trato son The Nightingale y la película de The Legend of Zelda. El filme live action es un esfuerzo conjunto entre Nintendo y Sony y su estreno en cines está programado para el 7 de mayo de 2027.

Bo Bragason como la princesa Zelda

¿Que sabemos hasta el momento sobre la película de Zelda?

La película live action de The Legend of Zelda es un proyecto live action cuya producción está en manos de Sony Pictures y Nintendo. Es uno de los filmes más ambiciosos de la compañía de Kioto y forma parte de su joven estrategia para diversificar sus IP fuera de los videojuegos.

En este proyecto participa Shigeru Miyamoto como productor junto con Avi Arad. La dirección está a cargo de Wes Ball y el año pasado se confirmó el inicio de su rodaje.

La filmación se lleva a cabo en Nueva Zelanda y cuenta con Bo Bragason como la princesa Zelda y Benjamin Evan Ainsworth como Link. Los atuendos y el escenario mantienen la esencia de la saga, así como los eventos que tienen lugar en el mundo de Hyrule.

Benjamin Evan Ainsworth en el papel de Link

